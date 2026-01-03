TFF derbi kararını verdi: Okan Buruk'tan ilk açıklama geldi

TFF derbi kararını verdi: Okan Buruk'tan ilk açıklama geldi
Yayınlanma:
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, TFF'nin Trabzonspor derbisinin ertelenmesine yönelik verdiği ret kararı üzerine konuştu.

Bu sezon yeni formatıyla oynanacak olan Süper Kupa’da Galatasaray, yarı finalde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20.30’da başlayacak.

Galatasaray'da ayrılık resmen gerçekleşiyor: Pazar günü yeni takımına katılacakGalatasaray'da ayrılık resmen gerçekleşiyor: Pazar günü yeni takımına katılacak

TFF ERTELEME TALEBİNİ REDDETTİ

Karşılaşma öncesi Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvuran Galatasaray ve Trabzonspor, erteleme talep etti. Ancak bu talep TFF tarafından kabul görmedi.

thumbs-b-c-1c553a9d020b9f6725e892f71b7fdd1b.jpg

“HAZIRLIKLARIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK”

TFF’nin kararına dair konuşan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, "Kötü bir dönem oldu... İki kulübün maçın ertelenmesine dair ortak bir başvurusu vardı ama kabul görmedi. Biz bütün planımızı ve programımızı zaten bu maça yönelik yaptık. Karşılaşmanın 5 Ocak'ta oynanacağı senaryoya göre hazırlıklarımızı gerçekleştirdik" dedi.

2024/11/07/hbgs.jpg

“GALATASARAY HER MAÇI KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKAR”

Eksik oyunculara rağmen ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Okan Buruk, "Galatasaray her maçı önemser ve kazanmak için sahaya çıkar" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Spor
TFF'nin derbi kararı tepki çekti: Yine aynısını yaptılar
TFF'nin derbi kararı tepki çekti: Yine aynısını yaptılar
Galatasaray mı Fenerbahçe mi? Ömer Üründül favorisini açıkladı
Galatasaray mı Fenerbahçe mi? Ömer Üründül favorisini açıkladı
Fenerbahçe transferi TFF'ye bildirdi: Sözleşme detayları belli oldu
Fenerbahçe transferi TFF'ye bildirdi: Sözleşme detayları belli oldu