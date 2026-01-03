TFF derbi kararını verdi: Okan Buruk'tan ilk açıklama geldi

Bu sezon yeni formatıyla oynanacak olan Süper Kupa’da Galatasaray, yarı finalde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20.30’da başlayacak.

TFF ERTELEME TALEBİNİ REDDETTİ

Karşılaşma öncesi Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvuran Galatasaray ve Trabzonspor, erteleme talep etti. Ancak bu talep TFF tarafından kabul görmedi.

“HAZIRLIKLARIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK”

TFF’nin kararına dair konuşan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, "Kötü bir dönem oldu... İki kulübün maçın ertelenmesine dair ortak bir başvurusu vardı ama kabul görmedi. Biz bütün planımızı ve programımızı zaten bu maça yönelik yaptık. Karşılaşmanın 5 Ocak'ta oynanacağı senaryoya göre hazırlıklarımızı gerçekleştirdik" dedi.

“GALATASARAY HER MAÇI KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKAR”

Eksik oyunculara rağmen ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Okan Buruk, "Galatasaray her maçı önemser ve kazanmak için sahaya çıkar" ifadelerini kullandı.