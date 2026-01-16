TFF açıkladı: Avrupa Ligi finali için başvurular başladı

TFF açıkladı: Avrupa Ligi finali için başvurular başladı
Yayınlanma:
2026 UEFA Avrupa Ligi Finali gönüllülük programı başvuruları başladı. TFF, ''Hayatlarının en önemli deneyimlerinden birini yaşamak isteyen tüm gönüllü adaylarını başvuru yapmaya davet ediyoruz'' ifadeleriyle çağrıda bulundu.

Beşiktaş'ın maçlarına ev sahipliği yapan Tüpraş Stadı'nda 20 Mayıs 2026 tarihinde oynanacak UEFA Avrupa Ligi Finali için gönüllü başvuruları başladı.

''TÜM GÖNÜLLÜ ADAYLARINI BAŞVURU YAPMAYA DAVET EDİYORUZ''

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Dünya futbolunun kulüpler bazındaki en büyük organizasyonlarından biri olan UEFA Avrupa Ligi Finali'nde, UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu ekipleriyle birlikte görev alarak hayatlarının en önemli deneyimlerinden birini yaşamak isteyen tüm gönüllü adaylarını başvuru yapmaya davet ediyoruz." denildi.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞME YAPILACAK

Başvuruların ardından gönüllülük esasına uygun olan adaylar ile yüz yüze görüşme yapılacağı belirtildi.
Organizasyonda gönüllü olarak yer almak isteyen adayların, federasyonun internet sitesindeki adres üzerinden başvurularını yapabileceği aktarıldı.

Kaynak:AA

