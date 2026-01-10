TFF 2. Lig'de 7-0 biten maç: 10 dakikada bir gol oldu
Adanaspor’a Isparta deplasmanında ağır darbe! Akdeniz temsilcisi sahadan 7-0 mağlup ayrıldı.
Maddi sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiren Adanaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı Isparta 32 Spor’a 7-0 yenilerek büyük bir hezimet yaşadı.
25'TEN 88'E KADAR 7 GOL
Isparta Atatürk Şehir Stadyumu'ndaki mücadelenin ilk 25 dakikasında gol sesi çıkmazken ev sahibi ekip arka arkaya bulduğu gollerle sahadan 7-0 galip ayrıldı.
Goller:
- 25’ Uğur Can
- 31’ ve 56’ Ziya Alkurt
- 42’ Kerem Baykuş
- 48’ Yiğithan Güveli
- 51’ Ertuğrul Kurtuluş
- 88’ Orkun Kocakahya
ADANASPOR'DA ÇÖKÜŞ DEVAM EDİYOR
Adanaspor, maddi imkansızlıklar nedeniyle lige havlu atacak duruma gelirken, sahada da büyük bir çöküş yaşadı. Adanaspor 18 maç sonunda 4 puanla sondan ikinci sırada yer alıyor. Akdeniz temsilcisi 18 haftada 87 gol yedi.
Isparta 32 Spor ise taraftarı önünde farklı bir galibiyet alarak moral buldu.
Bu sonuç, Adanaspor’un hem ekonomik hem de sportif açıdan içinde bulunduğu krizi daha da derinleştirdi.