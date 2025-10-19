Tedesco'dan kadro dışı kararları için açıklama: İlk kez konuştu

Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük’ü konuk edecek.

“BAŞKANIMIZ SÖYLENMESİ GEREKEN HER ŞEYİ SÖYLEDİ”

Chobani Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesi teknik direktör Domenico Tedesco, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun için konuştu. Tedesco açıklamasında "Başkanımız söylenmesi gereken her şeyi söyledi. Eklenecek çok bir şey yok” dedi.

“11’E DAİR İYİ HİSLERE SAHİBİM”

Domenico Tedesco kadro tercihi için ise "Planımız kazanmak, iyi oynamak, ofansif oyun üzerine. Levent antrenmanlarda çok iyi çalıştı. 11'i hak etmişti. Şikayet eden, konuşan biri değil. Sadece çalışıyor. İki haftalık arada en iyisini yaptı. Talisca da milli arada burada kaldı ve çalıştı. En-Nesyri, milli arada zor maçlar oynadı. Çok taze diyebileceğimiz konu değil. Talisca burada iyi antrenmanlar yaptı. Bugünün 11'ine dair iyi hislere sahibim" sözlerini sarf etti.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent Mercan, Alvarez, İsmail, Nene, Asensio, Talisca, Kerem.

Fatih Karagümrük: Grbic, Roco, Kranevitter, Atakan, Johnson, Fofana, Tiago, Larsson, Balkovec, Serginho, Anıl