Tedesco'dan kadro dışı kararları için açıklama: İlk kez konuştu

Tedesco'dan kadro dışı kararları için açıklama: İlk kez konuştu
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'nin kadro dışı bırakılması ile ilgili gelen soru üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük’ü konuk edecek.

“BAŞKANIMIZ SÖYLENMESİ GEREKEN HER ŞEYİ SÖYLEDİ”

Chobani Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesi teknik direktör Domenico Tedesco, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun için konuştu. Tedesco açıklamasında "Başkanımız söylenmesi gereken her şeyi söyledi. Eklenecek çok bir şey yok” dedi.

thumbs-b-c-dc61d88ac902ba7ea45dcb58d2cf3099-1.jpg

“11’E DAİR İYİ HİSLERE SAHİBİM”

Domenico Tedesco kadro tercihi için ise "Planımız kazanmak, iyi oynamak, ofansif oyun üzerine. Levent antrenmanlarda çok iyi çalıştı. 11'i hak etmişti. Şikayet eden, konuşan biri değil. Sadece çalışıyor. İki haftalık arada en iyisini yaptı. Talisca da milli arada burada kaldı ve çalıştı. En-Nesyri, milli arada zor maçlar oynadı. Çok taze diyebileceğimiz konu değil. Talisca burada iyi antrenmanlar yaptı. Bugünün 11'ine dair iyi hislere sahibim" sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe Galatasaray'ı devirdiFenerbahçe Galatasaray'ı devirdi

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent Mercan, Alvarez, İsmail, Nene, Asensio, Talisca, Kerem.

Fatih Karagümrük: Grbic, Roco, Kranevitter, Atakan, Johnson, Fofana, Tiago, Larsson, Balkovec, Serginho, Anıl

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Spor
Beşiktaş'ta seçim sona erdi: Divan Kurulu Başkanı belli oldu
Beşiktaş'ta seçim sona erdi: Divan Kurulu Başkanı belli oldu
Sergen Yalçın izin vermedi
Sergen Yalçın izin vermedi