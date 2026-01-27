İstanbul’da bir otelde düzenlenen imza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, milli basketbolcular Onuralp Bitim ve Tilbe Şenyürek ile davetliler katıldı.

Sponsorluk anlaşmasının 25 yıldır sürdüğünü, bu sürenin Türk spor tarihinde nadir görülen bir iş birliği olduğuna dikkat çeken TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Garanti BBVA ile yol arkadaşlığımız 2001 yılında başladı ve bugün tam çeyrek asırlık bir geçmişe ulaştı. Bu süre, Türk spor tarihinde nadir görülen, istikrarlı ve sürdürülebilir bir iş birliğini temsil ediyor.

Bu sadece bir sponsorluk değil; Türk basketbolunu büyütme, geliştirme ve geleceğe taşıma hedefiyle kurulmuş uzun soluklu bir yolculuk ve stratejik ortaklıktır. Garanti BBVA, yıllar boyunca yalnızca A Milli Takımlarımıza değil; altyapıdan genç sporculara kadar basketbolun her katmanına gerçek anlamda dokunan bir paydaş oldu.

Bu iş birliğinin Türk basketbolunun hem sportif hem de kurumsal gelişiminde çok önemli bir rol oynadığını bugün çok net görüyoruz. Türk basketbolu bugün daha güçlü, daha sürdürülebilir ve daha sağlıklı bir yapı inşa ediyor. Bu gelişimin arkasında uzun vadeli vizyon ve doğru iş birlikleri var. Garanti BBVA bu vizyonun en önemli stratejik ortaklarından biri.

Bu 25 yıllık yolculukta emeği geçen tüm Garanti BBVA ailesine, Türk basketboluna verdikleri katkılar için bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

2001'DEN BU YANA SPONSORLAR

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, “Bugün attığımız imzalar bizim için 25 yıldır aralıksız devam eden çok güçlü bir yol arkadaşlığının devamı anlamına geliyor. Türkiye’de sporun en uzun soluklu ve istikrarlı iş birliklerinden birini sürdürmekten büyük gurur duyuyoruz. Bu desteği bir sponsorluk faaliyeti olmanın ötesinde, topluma değer katan uzun vadeli bir yatırım olarak görüyoruz. Sporu, gençleri güçlendiren, toplumları bir araya getiren ve ortak bir aidiyet duygusu yaratan çok güçlü bir alan olarak ele alıyoruz. Basketbolun takım ruhu, disiplin, inanç ve özgüven gibi değerleri, bizim ‘Birlikte Yaparız’ yaklaşımımızla birebir örtüşüyor.

Bu nedenle basketbolla kurduğumuz bağ tesadüfi olarak gerçekleşmedi, çok doğal, çok içten ve kalıcı. 2001 yılında başlattığımız bu yolculukta oluşturup Türkiye basketboluna armağan ettiğimiz ‘12 Dev Adam’ ve ‘Potanın Perileri’ markaları o günden sonra bir inancın, özgüvenin ve ortak bir duruşun simgesi haline geldi.

Millilerimize verdiğimiz bu gönülden destekle başlayıp, 25 yıldır federasyonumuzla omuz omuza sürdürdüğümüz bu iş birliği, milli takımlardan altyapıya, basketbol okullarından on binlerce çocuğa uzanan bütüncül bir ekosistemi kapsıyor.

Bugün attığımız imzaları, bir sözleşmenin ötesinde, ortak bir vizyonun, güvenin ve Türk basketbolunun geleceğine duyduğumuz inancın bir yansıması olarak görüyoruz. Tüm takımlarımızın yanında olmaya, aynı heyecan ve kararlılıkla devam edeceğiz. Tüm basketbol milli takımlarımıza yürekten başarılar diliyoruz” diye konuştu.

Milli basketbolcular Onuralp Bitim ve Tilbe Şenyürek de sponsorluk anlaşmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler. 25 yıllık süreçte basketbol milli takımlarının birçok başarı yakaladığına dikkat çeken milli basketbolcular, anlaşmasının gelecek nesiller için de önemli olduğunu vurguladı.