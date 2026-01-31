Tanju Çolak: Çağdaş Altay denilen zat! Emre Belözoğlu'nun dokunulmazlığı mı var?

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Samsunspor'un deplasmanda 1-0 kazandığı Kasımpaşa maçını değerlendirdi.

Çolak, Samsun gazetesindeki yazısında "Böyle maçlar şov maçı değildir; böyle maçlar karakter maçıdır. Rakipte kağıt üstünde kalite var, isim var, mesaj var. Ama sahada bazen bir şey daha değerlidir: omuz omuza durmak, kaleyi net bulmak, son ana kadar inanmaktan vazgeçmemek. Bu maçın kazananı tam da bunu yaptı" diye yazdı.

Çolak'ın yazısının devamı özetle şöyle:

"Samsunspor’da en ciddi tehlike Olivier Ntcham ile geldi; ceza dışından kaleyi yokladı, kaleciyi çalıştırdı. Kasımpaşa’nın en etkili silahı İrfan Can Kahveci’ydi; ama onun frikiğinde ve şutunda sahneye Okan Kocuk çıktı. O kurtarışlar devreyi değil, maçın sonunu da hazırladı. Kasımpaşa kalesinde de Giannis Gianniotis ayakta kaldı; bu bir “kaleciler maçı”na dönüyordu.

İkinci yarıda oyun “bir pozisyon” maçına döndü. Kasımpaşa hamle yaptı; oyunu diri tutmaya çalıştı. Özellikle Jim Allevinah oyuna girdikten sonra rakibin şut denemeleri ve son bölüm baskısı arttı. Bir yandan da biz, doğru zamanda doğru değişikliklerle direnci tazeledik: Celil Yüksel orta sahaya enerji kattı, Marius Mouandilmadji önde baskıyı diri tuttu.

Maçın son 10 dakikasında Kasımpaşa üst üste “sıkıştırdı”: bloklanan şutlar, kornerler, seken toplar… 89’da bir şut daha duvara çarptı; 90’da korner ve bir deneme daha… İşte tam o anlarda “büyük takım” refleksi devreye girer: panik değil, soğukkanlılık. Savunma çizgisi, bloklar, geri koşular… Bu maçın görünmeyen kahramanları bunlar.

Ve futbolun acımasız gerçeği: 89’da sen vurursun, blok olur… 90’da rakip vurur, gol olur.

90. dakikada gol geldi: Maçın en çok çalışan, en çok göze batan isimlerinden Jaures Assoumou çıktı, çok klas bir kafa golü attı ve Samsunspor’un 3 puan hasretini bitirdi. Bu gol, sadece tabelayı değil, takımın psikolojisini de çevirdi. Çünkü böyle maçlar, “iyi oynadım”la değil; kazandımla biter."

"NEDEN KORKUYORSUN? HAYIRDIR"

Çolak, maçın hakemi Çağdaş Altay'ı da şu ifadelerle eleştirdi:

"Kasımpaşa daha çok denedi, daha çok bastı; Samsunspor ise kaleyi daha net buldu ve 90’da tek hamleyle maçı aldı.

İrfan Can ve teknik direktör Emre Belözoğlu’nun dokunulmazlıkları mı var? Bu Çağdaş Altay denilen zat! Neden korkuyorsun? Hayırdır? Sana küfrediliyor ve sen bunları yutuyorsun, yazıklar olsun! Peki bu VARDakiler bu küfürleri duymadılar mı? Çağdaş Altay! Korkaklar her gün ölür, cesurlar bir kez! İstanbul maçına İstanbul hakemi atamak! Ancak bu MHK ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun yapacağı aymazlıktır."