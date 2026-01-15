Taksim Spor Kulübü'nde yeni dönem için ilk adım: Başkan adayı Alen Bağ hedeflerini anlattı

İstanbul - Taksim Spor Kulübü’nün mart ayında gerçekleştireceği olağan genel kurul öncesinde, kulüp başkanlığına adaylığını açıklayan genç toplum önderlerinden Alen Bağ, ekibiyle birlikte kamuoyunun karşısına çıktı.

Uzun yıllardır sportif ve idari anlamda durağan bir dönemden geçen Taksim Spor Kulübü’nün geleceğine yönelik yeni bir vizyon ortaya koymayı hedefleyen Alen Bağ, kulübü yeniden canlandırmak ve özellikle gençleri spora kazandıracak güçlü bir yapı oluşturmak amacıyla yola çıktıklarını ifade etti.

TOPLANTI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Alen Bağ liderliğinde oluşan hareketin resmî tanıtım toplantısı, dün akşam Feriköy’de bulunan Nazar Şirinoğlu Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplum çevrelerinden çok sayıda tanınmış ismin katıldığı toplantı yoğun ilgi gördü ve salon tamamen doldu. Toplantıda Alen Bağ, Taksim Spor Kulübü’nün geleceğine ilişkin hedeflerini ve projelerini katılımcılarla paylaştı.

Başkan Adayı Alen Bağ



Tanıtım toplantısı kapsamında, Taksim Spor Kulübü’ne geçmişten bugüne emek vermiş farklı kuşaklardan sporcular da unutulmadı. Kulübün tarihine katkı sunan isimlere sembolik formalar takdim edilirken, sporcuların kulübün bugünlere ulaşmasındaki vazgeçilmez rolleri özellikle vurgulandı.

Toplantının sonunda katılımcılar, yaklaşan genel kurul öncesinde Alen Bağ ve ekibine destek mesajlarını ileterek, Taksim Spor Kulübü’ne yeni bir heyecan ve dinamizm kazandırılacağına dair inançlarını dile getirdi.

Mart ayında yapılacak genel kurulda üyelerin takdirine sunulacak olan bu yeni yönetim vizyonunun, Taksim Spor Kulübü’nün geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olması hedefleniyor.