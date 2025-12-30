Tadic Beşiktaş'a neden gitmediğini açıkladı: Yemekhanedeki vedası için konuştu

Fenerbahçe’den ayrılarak Al Wahda’ya transfer olan Dusan Tadic, Yağız Sabuncuoğlu’na açıklamalarda bulundu.

“MENAJERİM FENERBAHÇE’YE GİTMEMİ SÖYLEDİ”

Fenerbahçe’ye transferi öncesi Beşiktaş yaptığı görüşmeye dair konuşan Dusan Tadic, "Beşiktaş ile temasım oldu. Konuştuk ama aynı zamanda Fenerbahçe ile anlaştım. Bence kimsenin işin rengini belli etmemesi ve sessiz kalması özeldi. Bu sayede gizli kalmıştı. Menajerim, bana kesinlikle Fenerbahçe'ye gitmemi söyledi” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de tüm kapılar kapandı: Tedesco biletini kesti

“BENİM İÇİN SORUN DEĞİL”

Yemekhanede yapılan veda törenini de değerlendiren Dusan Tadic, "Yemekhanedeki veda benim için sorun değil, çünkü biz de son maça çıkmamaya karar verdik. Çünkü biraz acı vericiydi. Biz oynamak istemedik ve kulüp bize bir şey vermek istedi. Bunu sahada ya da antrenman sahasında da yapabilirdik ama bir sıkıntım yok kulübü takdir ediyorum. Kulüpte herkesle aram çok iyiydi, kapıcıdan başkana kadar herkesle. Sadece güzel anılarım var. Böyle büyük bir kulübün parçası olabildiğim için çok mutluyum” sözlerini sarf etti.

“KESİNLİKLE BUNU DÜŞÜNECEĞİM”

“Fenerbahçe teknik direktör olmak ister misin” sorusuna yanıt veren Dusan Tadic, "Göreceğiz. Oynadığın bir kulüpte ayrıca teknik direktör olmak çok güzel bir his, ki muhtemelen teknik direktör olacağım.. Eski kulübünüzle tekrar bir hikayeye sahip olmak. Kesinlikle gelecekte bunu düşüneceğim çünkü kupalar kazanmak istiyorum, neden Fenerbahçe ile olmasın” dedi.