Tadic Beşiktaş'a neden gitmediğini açıkladı: Yemekhanedeki vedası için konuştu

Tadic Beşiktaş'a neden gitmediğini açıkladı: Yemekhanedeki vedası için konuştu
Yayınlanma:
Fenerbahçe'den ayrılarak Al Wahda'ya giden Dusan Tadic, transfer süreci ve vedasına dair konuştu.

Fenerbahçe’den ayrılarak Al Wahda’ya transfer olan Dusan Tadic, Yağız Sabuncuoğlu’na açıklamalarda bulundu.

2024/11/08/hbfb.jpg

“MENAJERİM FENERBAHÇE’YE GİTMEMİ SÖYLEDİ”

Fenerbahçe’ye transferi öncesi Beşiktaş yaptığı görüşmeye dair konuşan Dusan Tadic, "Beşiktaş ile temasım oldu. Konuştuk ama aynı zamanda Fenerbahçe ile anlaştım. Bence kimsenin işin rengini belli etmemesi ve sessiz kalması özeldi. Bu sayede gizli kalmıştı. Menajerim, bana kesinlikle Fenerbahçe'ye gitmemi söyledi” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de tüm kapılar kapandı: Tedesco biletini kestiFenerbahçe'de tüm kapılar kapandı: Tedesco biletini kesti

“BENİM İÇİN SORUN DEĞİL”

Yemekhanede yapılan veda törenini de değerlendiren Dusan Tadic, "Yemekhanedeki veda benim için sorun değil, çünkü biz de son maça çıkmamaya karar verdik. Çünkü biraz acı vericiydi. Biz oynamak istemedik ve kulüp bize bir şey vermek istedi. Bunu sahada ya da antrenman sahasında da yapabilirdik ama bir sıkıntım yok kulübü takdir ediyorum. Kulüpte herkesle aram çok iyiydi, kapıcıdan başkana kadar herkesle. Sadece güzel anılarım var. Böyle büyük bir kulübün parçası olabildiğim için çok mutluyum” sözlerini sarf etti.

dusan-tadic-den-flas-70bdd-800.webp

“KESİNLİKLE BUNU DÜŞÜNECEĞİM”

“Fenerbahçe teknik direktör olmak ister misin” sorusuna yanıt veren Dusan Tadic, "Göreceğiz. Oynadığın bir kulüpte ayrıca teknik direktör olmak çok güzel bir his, ki muhtemelen teknik direktör olacağım.. Eski kulübünüzle tekrar bir hikayeye sahip olmak. Kesinlikle gelecekte bunu düşüneceğim çünkü kupalar kazanmak istiyorum, neden Fenerbahçe ile olmasın” dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Spor
TFF Fenerbahçe Beşiktaş derbisi kararını verdi: Cezalar belli oldu
TFF Fenerbahçe Beşiktaş derbisi kararını verdi: Cezalar belli oldu
Aziz Yıldırım'ın Mert Hakan Yandaş kızgınlığını açıkladı
Aziz Yıldırım'ın Mert Hakan Yandaş kızgınlığını açıkladı