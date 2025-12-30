Süpriz bir kararla başkanlığa veda edeceğini açıkladı

Bodrum FK Başkanı Aşkın Demir, sürpriz bir kararla görevinden ayrılacağını duyurdu.

Bodrum Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Aşkın Demir, görevinden ayrılma kararını açıkladı.
Sağlık sorunlarını gerekçe gösteren Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bodrumspor Sportif Faaliyetleri AŞ'de Ocak 2026’da yapılacak olağanüstü genel kurulda yönetim kurulu başkanlığına yeniden aday olmayacağını açıkladı.

Kulübü finansal açıdan, dışarıya borçsuz, mali ve idari yönden ibra edilmiş şekilde devredeceğini vurgulayan Demir, hissedarlara, yönetim kurulu üyelerine, teknik ekip ve futbolculara, idari personele, sivil toplum kuruluşlarına ve taraftarlara teşekkür etti.
Demir, Bodrum Futbol Kulübü'nün genel kurulunun ardından göreve gelecek yeni yönetim kuruluna başarı dilediğini de söyledi.

HACIOSMANOĞLU'NU ZİYARET ETMİŞTİ

Aşkın Demir, Eylül ayında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etmişti.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, ziyaretin sonunda Aşkın Demir'e A Millî Takım forması takdim ederken, Demir de kendisine Sipay Bodrum forması hediye etmişti.

