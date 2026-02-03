Süper Lig'in yıldızları çare olamadı: Şampiyonluk isterken kümede kalmaya çalışıyorlar

TFF 1. Lig’de sezona Süper Lig’den art arda yaptığı transferlerle giriş yapan Sakaryaspor büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor.

SÜPER LİG’İN DENEYİMLİ İSİMLERİ ÇARE OLAMADI

Caner Erkin, Sadık Çiftpınar ve Emre Demir gibi Süper Lig deneyimi olan isimleri kadrosunda bulunduran yeşil-siyahlılar, küme düşme hattına demir attılar.

Fenerbahçe maçı öncesi Arabistan'dan Adama Traore'yi getirdiler

KÜME DÜŞME HATTINDALAR

Geride kalan 23 haftada 23 puanı toplamayı başaran Sakaryaspor, 18. sırada yer alıyor.

SIRADAKİ RAKİP ERZURUMSPOR

Sakaryaspor ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor’a konuk olacak. 9 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.

6 HAFTADA 1 PUAN ALABİLDİLER

Son 6 haftada sadece 1 puan toplayabilen Sakaryaspor, son galibiyetini bir diğer küme düşme hattındaki Hatayspor karşısında alabildi.