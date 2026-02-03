Süper Lig'in yıldızları çare olamadı: Şampiyonluk isterken kümede kalmaya çalışıyorlar

Süper Lig'in yıldızları çare olamadı: Şampiyonluk isterken kümede kalmaya çalışıyorlar
Yayınlanma:
Süper Lig'in deneyimli isimlerini kadrosuna katan Sakaryaspor, şampiyonluk hedefiyle yola çıktı. Ancak yeşil-siyahlılar, geride kalan 23 hafta sonunda küme düşme hattında yer alıyor.

TFF 1. Lig’de sezona Süper Lig’den art arda yaptığı transferlerle giriş yapan Sakaryaspor büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor.

SÜPER LİG’İN DENEYİMLİ İSİMLERİ ÇARE OLAMADI

Caner Erkin, Sadık Çiftpınar ve Emre Demir gibi Süper Lig deneyimi olan isimleri kadrosunda bulunduran yeşil-siyahlılar, küme düşme hattına demir attılar.

Fenerbahçe maçı öncesi Arabistan'dan Adama Traore'yi getirdilerFenerbahçe maçı öncesi Arabistan'dan Adama Traore'yi getirdiler

KÜME DÜŞME HATTINDALAR

Geride kalan 23 haftada 23 puanı toplamayı başaran Sakaryaspor, 18. sırada yer alıyor.

SIRADAKİ RAKİP ERZURUMSPOR

Sakaryaspor ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor’a konuk olacak. 9 Şubat Pazartesi günü oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.

6 HAFTADA 1 PUAN ALABİLDİLER

Son 6 haftada sadece 1 puan toplayabilen Sakaryaspor, son galibiyetini bir diğer küme düşme hattındaki Hatayspor karşısında alabildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
Meteoroloji saat saat uyardı: Kar fırtına ve kuvvetli yağışı açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar
Spor
Galatasaray'a döndükten 24 saat sonra gitti
Galatasaray'a döndükten 24 saat sonra gitti
Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ı çıldırtan futbolcuyu açıkladı
Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ı çıldırtan futbolcuyu açıkladı
Fenerbahçe maçı öncesi Arabistan'dan Adama Traore'yi getirdiler
Fenerbahçe maçı öncesi Arabistan'dan Adama Traore'yi getirdiler