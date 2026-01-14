Süper Lig'e şok alt liglere rutin! Galatasaray maçında soyunma odası görüntüleri gündem olmuştu: Fethiyespor'dan ilk açıklama

İsa Karaarslan - halktv.com.tr

Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci haftasında Fethiyespor ile oynadığı karşılaşma, saha içinden çok saha dışı organizasyon şartlarıyla Türkiye’nin gündemine oturdu.

Sarı kırmızılı futbolcuların soyunma odası olarak Gençlik Merkezi’nin spor salonunu kullanması, alanı ısıtmak için elektrikli ısıtıcıların devreye girmesi ve tesisteki kadın tuvaletlerinin kullanılması, özellikle sosyal medyada "organizasyonel rezalet" başlıklarıyla sunuldu. Ancak kamuoyunda "kriz" ve "ihmal" olarak algılanan bu tablonun ardında, Fethiyespor yönetiminin haftalar süren hummalı bir hazırlık süreci ve fedakarlığı olduğu ortaya çıktı.

GALATASARAY RAHAT ETSİN DİYE KENDİ MAÇLARINI OYNAMADILAR

"Rezalet" eleştirilerinin aksine, Fethiyespor yönetiminin Galatasaray maçı öncesinde stadyum zeminini korumak için kendi sportif başarısını riske atacak bir karar aldığı belirlendi.

Fethiye İlçe Stadı'nın zemininin Galatasaray maçına kusursuz çıkması amacıyla, Fethiyespor ligdeki kritik Ankara Demirspor karşılaşmasını kendi sahasında oynamadı. Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü ve Fethiyespor Başkan Vekili Harun Reşit Yiğit'in maçtan önce yaptığı açıklamada, "Zeminin zarar görmemesi ve Galatasaray maçına daha hazır olması için alınmış bir karar" olarak duyurduğu bu hamle, kulübün misafirine verdiği önemi gözler önüne serdi.

DEPREM RİSKLİ TRİBÜN YIKILDI ÖZEL TRİBÜN KURULDU

Hazırlıklar sadece zeminle sınırlı kalmadı. Stadyumdaki bir tribünün deprem analiz raporunun olumsuz gelmesi üzerine yıkıldığı, Galatasaray taraftarı ve maça gelecek futbolseverlerin mağdur olmaması için yerine 3 bin kişilik portatif tribün kurulduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili maç öncesi bilgi veren Harun Reşit Yiğit, sosyal medyada dolaşan kötü zemin görüntülerinin bakım sırasındaki görüntüler olduğunu belirterek, "Henüz maça 1 hafta var ve bu süre içerisinde sahamız çok daha iyi bir seviyeye gelmiş olacak. Devre arasında olduğumuz için sahamızda bir bakım oldu" ifadelerini kullanmıştı.

KENDİ ODALARI YETERSİZ KALINCA SALONU AÇTILAR

Fethiye İlçe Stadı’nın mevcut soyunma odalarının, Galatasaray kafilesinin kalabalık ekibini ağırlamak için fiziki olarak yetersiz kalması üzerine de alternatif bir çözüme gidildiği anlaşıldı. Yönetim, Süper Lig liderini standartların altındaki dar alanlara sıkıştırmamak adına, stadyumun hemen bitişiğindeki Gençlik Merkezi’nin spor salonunu özel izinle tahsis etti.

Sosyal medyada eleştirilen sandalyeler ve ısıtıcıların, boş bir salonu işlevsel bir soyunma odasına dönüştürmek için Fethiyespor tarafından temin edildiği; bu görüntünün bir ihmalden ziyade, mevcut imkansızlıklar içinde üretilen bir "çözüm arayışı" olduğu görüldü.

FETHİYESPOR'DAN AÇIKLAMA: TFF GÖZETİMİNDE YAPILDI

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken Fethiyespor Kulübü'nden açıklama geldi. Kulüp, sürecin tamamen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) talimatları ve gözetiminde yürütüldüğünü vurguladı.

Fethiyespor'un açıklaması şöyle:

"Fethiyespor Kulübü olarak bizler, futbolun birleştirici gücüne ve sahada verilen emeğe odaklanmayı önemsiyoruz. Kulübümüz, imkânları çerçevesinde her karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanmayı ve tüm misafirlerini en iyi koşullarda ağırlamayı temel bir sorumluluk olarak görmektedir.

Galatasaray ile oynadığımız Türkiye Kupası karşılaşması da Türkiye Futbol Federasyonu’nun gözetiminde ve ilgili talimatlar doğrultusunda bu anlayışla gerçekleştirilmiştir. Karşılaşmanın farklı başlıklar altında gündeme taşınmasının, futbolun önüne geçmesini arzu etmiyoruz."

"SÜPER LİG" BEKLENTİSİ, "ALT LİG" GERÇEĞİ

Galatasaray’ın kupa vesilesiyle bir maçlığına tecrübe ettiği bu fiziki şartlar, aslında TFF 2. Lig ekiplerinin sezon genelinde karşı karşıya olduğu altyapı gerçeğini de yansıtıyor.

Fethiyespor yönetiminin zemin bozulmasın diye lig maçını başka yere alması ve ek tribün kurması gibi çabaları, "skandal" manşetlerinin gölgesinde kalsa da; yaşananlar Türk futbolundaki tesisleşme eşitsizliğini bir kez daha belgeledi.

Amatör lige düşen Denizlispor için bomba iddia: ‘Yeni Denizlispor’ mu geliyor? Yönetimden açıklama geldi

"FETHİYESPOR’UN ÖNCELİĞİ; ALTYAPIYA, SPORCU GELİŞİMİNE VE TÜRK FUTBOLUNA KATKI SUNMAKTIR"

Açıklamada son olarak şu ifadelere yer verildi:

"Fethiyespor’un önceliği; altyapıya, sporcu gelişimine ve Türk futboluna katkı sunmaktır. Futbolun genel yapısına ilişkin değerlendirmelerin, kulüpler özelinde tartışma yaratmak yerine, daha kapsayıcı ve yapıcı bir çerçevede ele alınmasının daha faydalı olacağına inanıyoruz."