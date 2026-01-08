Süper Lig'den düşer düşmez ilk sezonda son 2 sırayı garantilediler: Böyle dram görülmedi

Hatayspor ile Adana Demirspor, daha geçen sezon Süper Lig'in ikisi takımıydı. Ancak aynı sezonda ikisi birden düştü. Düştükleri TFF 1. Lig'de ise görülmemiş dramın kahramanı oldular, şimdiden son 2 sırayı garantilediler.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler ve FIFA'nın transfer yasağı nedeniyle zor günler geçiren Hatayspor, 2024-25 sezonunu 26 puanla 18. sırada bitirince Süper Lig'deki 5 sezonluk macerasını noktaladı.

Hatayspor'un yeni başkanı belli oldu

TFF 1. Lig'de de işler iyi gitmedi. Bordo-beyazlı takım, çıktığı 19 maçta galibiyet yüzü göremedi. 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet ve 6 puanla sezonun ilk yarısını 19. bitirdi.

Transfer yapamadığı için yoluna altyapıdan futbolcularla devam eden Hatayspor için ikinci yarı da pek parlak görünmüyor.

ADANA DEMİRSPOR -28 PUANDA

Adana Demirspor da Süper Lig'de 4 sezon geçirdi. 2022-2023'te ligi 4. bitirme başarısını bile gösterdi. Avrupa Konferans Ligi'nde elemelerde de oynadı.

2023-24 sezonunu 44 puanla 12. tamamlayan Adana Demirspor, 2024-25 döneminde ise çöküşe geçti. FIFA'nın 12 puan silme cezası sonucunda sezonu 2 puanla 19. tamamlayan Adana ekibi, Süper Lig'e veda etti.

Mavi lacivertli takım, 1. Lig'deki 19 maçta 2 beraberlik, 17 mağlubiyet ve FIFA'nın 30 puan silme cezası nedeniyle -28 puanla 20. sıraya demir attı.

Adana Demirspor'un TFF 1. Lig'de de kalıcı olamayacağı kesinleşmiş oldu.

Adana Demirspor'la Hatayspor arasında ligin ilk yarısındaki maç 3-3 sonuçlanmıştı.