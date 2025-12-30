Süper Lig'de yapamadı: Portekiz'de Mourinho'nun kabusu oldu

Süper Lig'de yapamadı: Portekiz'de Mourinho'nun kabusu oldu
Yayınlanma:
Portekiz'de Porto'nun teknik direktörlüğünü yapan Francesco Farioli, performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Farioli, Jose Mourinho'nun Benfica'sına 10 puan fark attı.

Süper Lig'de teknik direktörlük kariyerine başlayan ve Fatih Karagümrük ile Alanyaspor'u çalıştıran Francesco Farioli, Portekiz'de gösterdiği başarılı performansla ligi kasıp kavurdu.
Portekiz Premier Lig'in 16. haftasında Porto, sahasında ağırladığı AVS'yi 2-0 mağlup ederek iyi gidişatını sürdürdü.
Dragao Stadı'nda oynanan maçta Porto'ya galibiyeti getiren golleri 48 ve 64. dakikalarda İspanyol forvet Samu attı.

farioli.jpg
Farioli Portekiz'de doludizgin ilerliyor

ÜST ÜSTE 8 KEZ KAZANDI

Bu sonuçla Portekiz Premier Lig'de üst üste 8. galibiyetini alan Porto, tek puan kaybını 8. haftada Benfica ile golsüz berabere kalarak yaşadı.

TRT'den müjde: Liderin maçı şifresiz kanaldaTRT'den müjde: Liderin maçı şifresiz

PORTEKİZ'DEKİ TEK YENİLGİSİ KUPA MAÇINDA

Porto, Portekiz'deki tek yenilgisini ise Lig Kupası çeyrek final maçında oynanan Vitoria Guimaraes karşısında aldı.
Avrupa Ligi'nde ise oynadığı 6 maçta sadece Nottingham Forest'a kaybetti.

benfica.jpg
Farioli Mourinho'yu geride bıraktı

MOURINHO'YU EZDİ GEÇTİ

Farioli'nin takımı Porto, oynadığı 16 maçta 15 galibiyet ve 1 beraberlik alarak topladığı 46 puanla rakiplerine ezici bir üstünlük kurmayı başardı.
Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Sporting Lizbon 41 puanla ikinci sırada bulunurken, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun Benfica'sı ise 36 puanla 3. sırada yer aldı.

ALANYASPOR'DAN GÖNDERİLMİŞTİ

31 Aralık 2021 tarihinde Alanyaspor'un başına geçen İtalyan teknik adam, 27 Şubat 2023 tarihinde kulüp ile yollarını ayırmıştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Francesco Farioli ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, Farioli ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti." ifadeleri kullanılmıştı.

Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Spor
Okan Buruk Silivri'de Metehan Baltacı ile görüştü: İstediği şey dikkat çekti
Okan Buruk Silivri'de Metehan Baltacı ile görüştü: İstediği şey dikkat çekti
Lookman transferinde dengeleri değiştirecek hamle geldi
Lookman transferinde dengeleri değiştirecek hamle geldi