Süper Lig'de 2026'nın ilk ayrılığı: Resmi açıklama geldi
2026'nın ilk ayrılığı Süper Lig'den Başakşehir'de yaşandı. İstanbul ekibi resmi açıklama ile vedayı duyurdu.

Rams Başakşehir’de Deniz Türüç dönemi sona erdi!
Resmi açıklama geldi.
Trendyol Süper Lig ekibi Rams Başakşehir, kaptanlarından Deniz Türüç ile yollarını karşılıklı anlaşmayla ayırdığını duyurdu.

İŞTE RESMİ AÇIKLAMA:

Turuncu-lacivertli formamız altında başarıyla forma giyen Deniz Türüç ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Deniz’e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.

Nuri Şahin, Deniz Türüç'ü gözden çıkarmıştı

DENİZ TÜRÜÇ'ÜN BAŞAKŞEHİR KARNESİ:

  • Maç sayısı: 226
  • Goller: 30
  • Asistler: 34

Deniz Türüç Başakşehir’in Süper Lig’de şampiyonluk yaşadığı dönemde önemli rol oynadı.
Takımın lider oyuncularından biri olarak uzun süre kaptanlık yaptı.
Bu ayrılık, Rams Başakşehir’de yeni bir yapılanmanın işareti olarak dikkat çekti.
Deniz Türüç’ün kariyerine Süper Lig'de devam edeceği öğrenildi.

KONYASPOR SESLERİ

Ara transfer dönemi hazırlıklarını sürdüren Konyaspor'un, tecrübeli kanat oyuncusu Deniz Türüç ile prensip anlaşmasına vardığı ortaya çıktı. 32 yaşındaki futbolcu, son olarak RAMS Başakşehir forması giydi. Yerel basına göre transfer, 2 Ocak’ta (bugün) başlayacak ara transfer döneminin açılmasıyla resmiyet kazanacak. Konyaspor, kadrosunu deneyimli bir isimle güçlendirmeyi hedefliyor.

NURİ ŞAHİN: YOLU AÇIK OLSUN

Konyaspor’un teknik direktörü Nuri Şahin, transfer süreciyle ilgili olarak kısa bir açıklama yaptı ve “Yolu açık olsun” diyerek oyuncuya destek verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

