Süper Lig kulübü başkanı maç biletlerini 7 lira yaptı

Süper Lig kulübü başkanı maç biletlerini 7 lira yaptı
Yayınlanma:
Antalyaspor Kulübü Başkanı Rıza Perçin, Başakşehir'le oynayacakları maçın bilet fiyatlarını 7 lira olarak açıkladı.

Antalyaspor'da Başakşehir maçının bilet fiyatları 7 lira olarak açıklandı.

Kırmızı beyazlı kulübün başkanı Rıza Perçin, "Bütün tribünlerde biletleri Antalya'nın plakası 7 lira yaptık. Yani aslında girişler bedava demeye çalıştık. Tribünler 5 binli sayılarda sabit kalmıştı. Geçen hafta Gaziantep FK benzer bir uygulama yaptı ve 20 binin üzerinde seyirci stada geldi. İnşallah hafta sonu tüm taraftarlarımızı stada bekliyoruz" diye konuştu.

Perçin şöyle devam etti:

"TIRMANIŞA GEÇECEĞİZ"

"Türkiye'de maalesef hakem arkadaşlar da bazı pozisyonlarda dolu tribünlerden etkilenebiliyor. Gaziantep maçında da bunun bir benzerini gördük. Tribünlerin dolu olması hem hakemi hem de rakip futbolcuları baskı altına almak açısından önemli.

Antalyaspor'dan hakem tepkisiAntalyaspor'dan hakem tepkisi

Bu hafta taraftarın artmasının, oyun kalitesinin artmasının ve futbolcuların daha çok mücadele etmesinin meyvelerini almaya çalışacağız. Antalya'yı mutlu etmek istiyoruz.

Başakşehir maçıyla hem oyun hem de puan olarak tırmanışa geçeceğiz. Başka etkenler de olmadığı sürece bu hafta iyi bir sonuç alacağımızı tahmin ediyoruz."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Vay vay vay bu nasıl Galatasaray: 3'te 3 yaptı ama bu hiç yakışmadı
İstanbul'a yağışlar ne zaman dönüyor? AKOM'dan fırtına uyarısı geldi
ASKİ saat vererek duyurdu: Önleminizi alın! 20 mahalle susuz kalacak
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Emre Belözoğlu tekmeyi attı Okan Buruk nasıl kazandı: Futboldaki yapıyı açıkladı dönen dolapları anlattı
Kim bu üniversite tercihlerini değiştiren el?
AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Spor
Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Galatasaray İlkay Gündoğan'ın son durumunu tarih vermeden açıkladı
Galatasaray İlkay Gündoğan'ın son durumunu tarih vermeden açıkladı
Osimhen'le ilgili bomba Barcelona iddiası: Icardi detayı
Osimhen'le ilgili bomba Barcelona iddiası: Icardi detayı