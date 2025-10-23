Süper Lig kulübü başkanı maç biletlerini 7 lira yaptı

Antalyaspor'da Başakşehir maçının bilet fiyatları 7 lira olarak açıklandı.

Kırmızı beyazlı kulübün başkanı Rıza Perçin, "Bütün tribünlerde biletleri Antalya'nın plakası 7 lira yaptık. Yani aslında girişler bedava demeye çalıştık. Tribünler 5 binli sayılarda sabit kalmıştı. Geçen hafta Gaziantep FK benzer bir uygulama yaptı ve 20 binin üzerinde seyirci stada geldi. İnşallah hafta sonu tüm taraftarlarımızı stada bekliyoruz" diye konuştu.

Perçin şöyle devam etti:

"TIRMANIŞA GEÇECEĞİZ"

"Türkiye'de maalesef hakem arkadaşlar da bazı pozisyonlarda dolu tribünlerden etkilenebiliyor. Gaziantep maçında da bunun bir benzerini gördük. Tribünlerin dolu olması hem hakemi hem de rakip futbolcuları baskı altına almak açısından önemli.

Antalyaspor'dan hakem tepkisi

Bu hafta taraftarın artmasının, oyun kalitesinin artmasının ve futbolcuların daha çok mücadele etmesinin meyvelerini almaya çalışacağız. Antalya'yı mutlu etmek istiyoruz.

Başakşehir maçıyla hem oyun hem de puan olarak tırmanışa geçeceğiz. Başka etkenler de olmadığı sürece bu hafta iyi bir sonuç alacağımızı tahmin ediyoruz."