Süper Lig ekibinin stadına Milli maç ayarı

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ISONEM'in bu sefer de erkek basketbol takımına sponsor olduğunu belirten Sepil, "Kendi şehrimizin sponsorlarıyla birleşmek, bunu sadece bir sponsor kulüp ilişkisi olarak görmemek, şehrin aidiyet duygusu olarak görmemiz gerekir. Ana merkeziniz İzmir ise, bizim bir numaralı görevimiz İzmir'i tanıtmak ve büyütmektir. ISONEM'in yaptığı bu katkı bizim için çok önemli. Umarım İzmir takımlarına, sadece Göztepe'ye değil, tüm İzmir takımlarına olan bu katkı, İzmirli iş adamları ve şirketleri tarafından büyüyerek, artarak devam eder. İzmir'deki şirketlerin bu konuda hassas olması, İzmir'e hizmet etmek için daha özverili olması gerekir." dedi.