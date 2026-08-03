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Süper Lig ekibinin stadına Milli maç ayarı

Göztepe'nin Stadı Gürsel Aksel'de Milli maç heyecanı yaşanacak. İzmir temsilcisinin stadında dikkat çeken bir çalışma başlatıldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Süper Lig ekibinin stadına Milli maç ayarı - Fotoğraf: 1
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İzmir, önümüzdeki kasım ayında mili maç heyecanını yaşayacak. ABD, Meksika ve Kanada ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nda hayal kırıklığı yaratan Türkiye A Mili Futbol Takımı’nın, ilk kez mücadele edeceği UEFA Uluslar A Ligi’nde karşılaşacağı Belçika mücadelesi İzmir’de oynanacak.

Süper Lig ekibinin stadına Milli maç ayarı - Fotoğraf: 2
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Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıklamasına göre Milliler, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak maçta Belçika’yı Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlayacak.

Süper Lig ekibinin stadına Milli maç ayarı - Fotoğraf: 3
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GÜRSEL AKSEL UĞURLU GELİYOR

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin karşılaşmalarını oynadığı stat, ay-yıldızlıların UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Haziran 2022'de Litvanya'yı 2-0, 9 Eylül 2024'te de İzlanda'yı 3-1 yendiği müsabakalara ev sahipliği yapmıştı.

Süper Lig ekibinin stadına Milli maç ayarı - Fotoğraf: 4
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ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda yeni sezon öncesi zemin bakımı yapılıyor.

Süper Lig ekibinin stadına Milli maç ayarı - Fotoğraf: 5
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Gruptaki son maçında 16 Kasım Pazartesi günü TSİ 22.45'te Fransa'ya konuk olacak milliler, bu mücadeleyi ise Bordeaux kentindeki Atlantique Stadı'nda oynayacak.

Süper Lig ekibinin stadına Milli maç ayarı - Fotoğraf: 6
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Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Göztepe Erkek Takımı'nın isim sponsorluğu için su yalıtım teknolojileri firması ISONEM ile sözleşme imzalandı.

ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'ndaki imza töreninde konuşan Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, ISONEM ile işbirliklerinin geçen yıl başladığını hatırlattı.

Süper Lig ekibinin stadına Milli maç ayarı - Fotoğraf: 7
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ISONEM'in bu sefer de erkek basketbol takımına sponsor olduğunu belirten Sepil, "Kendi şehrimizin sponsorlarıyla birleşmek, bunu sadece bir sponsor kulüp ilişkisi olarak görmemek, şehrin aidiyet duygusu olarak görmemiz gerekir. Ana merkeziniz İzmir ise, bizim bir numaralı görevimiz İzmir'i tanıtmak ve büyütmektir. ISONEM'in yaptığı bu katkı bizim için çok önemli. Umarım İzmir takımlarına, sadece Göztepe'ye değil, tüm İzmir takımlarına olan bu katkı, İzmirli iş adamları ve şirketleri tarafından büyüyerek, artarak devam eder. İzmir'deki şirketlerin bu konuda hassas olması, İzmir'e hizmet etmek için daha özverili olması gerekir." dedi.

Süper Lig ekibinin stadına Milli maç ayarı - Fotoğraf: 8
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Sepil, ISONEM CEO'su Erim Kurt'un basketbol şube başkanı olarak görev yapacağını aktardı.

Geçen sezon basket takımlarının ligdeki ilk yılı olduğunu ve gayet başarılı bir sezon geçirdiklerini belirten Sepil, şöyle konuştu:

"İki sene önce ikinci ligde başladık, bir sene ikinci ligde kaldık, geçen sene birinci ligdeki ilk deneyimimizi yaşadık. Geçen seneyi başarılı buluyorum. Başarı bir günde gelmez, sabırla, özveriyle planlamayla gelir. Bu seneki hedefimiz en üst lige çıkmak. Karşıyaka kulübümüz bugün en üst ligde İzmir'imizi temsil ediyor. Hep söylüyorum, benim en büyük hayallerimden biri, Karşıyaka-Göztepe basket maçının en üst ligde oynanması. İnşallah bundan sonraki sezonda mümkün olur."

Süper Lig ekibinin stadına Milli maç ayarı - Fotoğraf: 9
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Erim Kurt da sponsor olmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek "İnşallah bu sene de güzel bir sezon geçirerek hep birlikte gurur duyacağımız bir sonuca ulaşırız." dedi.

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