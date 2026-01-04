Süper Kupa maçı öncesi Trabzonspor'da endişe veren gerçek

Yayınlanma:
Trabzonspor, yarın Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Üç büyüklere karşı 792 günlük galibiyet özlemi yaşayan bordo-mavililer, bu hasrete son vermek için mücadele edecek.

Süper Kupa yarı finalinde 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep'te Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor,üç büyüklere karşı 792 günlük galibiyet özlemine son vermek için sahaya çıkacak.
Karadeniz ekibi, İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek aldı.
Bordo-mavililer, söz konusu rakipleri karşısında çıktığı son 12 lig müsabakasında 3 beraberlik ve 9 yenilgi, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 mağlubiyet yaşadı.
Trabzonspor, toplam 14 resmi karşılaşmadan 3 beraberlik, 11 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

SON GALİBİYET AVCI YÖNETİMİNDE

Trabzonspor, büyük maçlarda son galibiyetini teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde aldı.
Bordo-mavililer, 2023-2024 sezonunun 11. haftasında İstanbul'da Fenerbahçe karşısında 3-2 galip gelerek son büyük maç galibiyetini yaşadı.
Karadeniz ekibi, daha sonra görev yapan Şenol Güneş ve Fatih Tekke yönetiminde büyük maçlarda galibiyet elde edemedi.

SON 12 LİG MAÇI

Trabzonspor, Fenerbahçe galibiyetinin ardından 2023-2024 sezonunda Galatasaray'a 5-1, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0, evinde sarı-lacivertli takıma 3-2 mağlup oldu.
Geçen sezon ise konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan bordo-mavili takım, evinde Fenerbahçe'ye 3-2, Galatasaray'a 2-0, İstanbul'da da Galatasaray'a 4-3, Beşiktaş'a 2-1, Fenerbahçe'ye 4-1 yenilerek 11 sezon sonra bu maçları galibiyetsiz kapadı.
Trabzonspor, bu sezon oynadığı ilk büyük müsabakalarda ise İstanbul'da Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu, Galatasaray ile deplasmanda 0-0, Beşiktaş ile evinde 3-3 berabere kaldı.

İKİ KUPA FİNALİNİ DE KAYBETTİ

Ligde bu rakiplerine karşı son 12 karşılaşmasını kazanamayan Trabzonspor, bu süreçte iki kez Ziraat Türkiye Kupası finalini kaybetti.
Bordo-mavililer, 2023-2024 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş'a 3-2, geçen sezon da Galatasaray'a Gaziantep'te 3-0 mağlup olarak kupa sevinci yaşayamadı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

