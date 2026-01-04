Burak Yılmaz tarih verdi

Burak Yılmaz tarih verdi
Yayınlanma:
TRT Spor'a konuk olan Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz, transfer için tarih verdi. Genç teknik adam, "Toplam 4 transfer yapacağız, Pazartesi günü 2 transfer açıklamayı hedefliyoruz" dedi.

Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz, TRT Spor'a konuk oldu ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.

''ÇOK BAŞKA NEDENLER VARDI''

Gaziantep ekibiyle yaşadığı kısa süreli ayrılık süreci ile ilgili konuşan genç teknik adam, "Belli bir süre gündemi meşgul ettik. Bunu döndükten sonra dilediğim özürle de ifade etmiştim. Ama hangi teknik direktör bu kadar güzel şeyler inşa ettiği yerden ayrılmak ister. Gönlümüz kırılarak verdiğimiz bir karardı. İki kişinin ettiği küfür yüzünden görevi bırakmadım bunun altında yatan çok başka nedenler vardı." dedi.

''4 TRANSFER YAPACAĞIZ''

Transfer konusuna değinen Yılmaz, "Toplam 4 transfer yapacağız, Pazartesi günü 2 transfer açıklamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Icardi'nin isteğini kabul etti: Yeni maaşı ortaya çıktıGalatasaray Icardi'nin isteğini kabul etti

''CİDDİ TEKLİFLER ALDIK FAKAT REDDETTİK''

Camara için gelen teklifleri reddettiklerini belirten Burak Yılmaz, "Bayo 6 gol attı, daha fazla atabilirdi. Parma'dan bonservisiz olarak kadromuza kattığımız Camara'yı uzun süredir takip ediyordum. Camara için devre arasında ciddi teklifler aldık fakat reddettik" yorumunu yaptı.

''BU TAKIM ALTIN JENERASYON''

Burak Yılmaz, A Milli Takım hakkında, "Milli Takımımız ve Montella harika işler çıkarıyor ve bu jenerasyonun tarihimizdeki en iyi jenerasyon olduğunu düşünüyorum" dedi.

''ARTETA İLE GÖRÜŞECEĞİM''

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta ile yüz yüze görüşme yapacağını aktaran Burak Yılmaz, ''Arteta ile yakın zamanda futbol üzerine yüz yüze bir görüşme yapacağım. Kendisini beğenerek takip ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

