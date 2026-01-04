Galatasaray Icardi'nin isteğini kabul etti: Yeni maaşı ortaya çıktı

Galatasaray Icardi'nin isteğini kabul etti: Yeni maaşı ortaya çıktı
Yayınlanma:
Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Mauro Icardi ile anlaşma sağlarken, Arjantinli oyuncunun 2+1 yıllık sözleşme talebinin kabul etti. Oyuncunun maaşının ise 10 milyon eurodan 4.5 milyon euroya düşürüleceği ifade edildi.

Süper Kupa'da Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray'da maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

ICARDI İLE ANLAŞMA TAMAM

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın, Arjantinli yıldız ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Mali penaltılarla turladı: Çeyrek finale kaldıMali penaltılarla turladı: Çeyrek finale kaldı

İSTEĞİ KABUL EDİLDİ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Mauro Icardi, 10 milyon euroluk maaşının 4.5 milyon euroya düşürülmesini kabul etti.
Sarı-kırmızılıların Icardi'ye 1+1 yıllık sözleşme teklifi yaptığı, ancak Arjantinli golcünün 2+1 yıllık sözleşme talep ettiği ifade edildi.
Galatasaray yönetiminin ise Icardi'nin talebine olumlu yanıt verdiği ve Icardi ile ilerleyen günlerde yeni sözleşme imzalanacağı aktarıldı.

2024/11/07/hbgs.jpg

GALATASARAY PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maça çıkan Icardi, 9 gol attı.
Toplam 110 maçta forma giyen tecrübeli golcü, 70 gol atarken 22 asist yaptı.
32 yaşındaki futbolcu Galatasaray'da 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Spor
Burak Yılmaz tarih verdi
Burak Yılmaz tarih verdi
Sakaryaspor 15 haftada 13 maç ceza alan Caner Erkin kararını verdi
Sakaryaspor 15 haftada 13 maç ceza alan Caner Erkin kararını verdi