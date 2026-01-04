Galatasaray Icardi'nin isteğini kabul etti: Yeni maaşı ortaya çıktı

Süper Kupa'da Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray'da maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

ICARDI İLE ANLAŞMA TAMAM

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın, Arjantinli yıldız ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Mali penaltılarla turladı: Çeyrek finale kaldı

İSTEĞİ KABUL EDİLDİ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Mauro Icardi, 10 milyon euroluk maaşının 4.5 milyon euroya düşürülmesini kabul etti.

Sarı-kırmızılıların Icardi'ye 1+1 yıllık sözleşme teklifi yaptığı, ancak Arjantinli golcünün 2+1 yıllık sözleşme talep ettiği ifade edildi.

Galatasaray yönetiminin ise Icardi'nin talebine olumlu yanıt verdiği ve Icardi ile ilerleyen günlerde yeni sözleşme imzalanacağı aktarıldı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maça çıkan Icardi, 9 gol attı.

Toplam 110 maçta forma giyen tecrübeli golcü, 70 gol atarken 22 asist yaptı.

32 yaşındaki futbolcu Galatasaray'da 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.