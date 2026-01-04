Mali penaltılarla turladı: Çeyrek finale kaldı

Mali penaltılarla turladı: Çeyrek finale kaldı
Yayınlanma:
Tunus ile Mali'nin karşı karşıya geldiği Afrika Uluslar Kupası'nda maçın 90 dakikası 1-1 bitti ve uzatmalarda da eşitlik bozulmadı. Penaltılarda rakibini saf dışı bırakan Mali, adını çeyrek finale yazdırdı.

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın son 16 turu maçında, Tunus ile Mali karşı karşıya geldi.

90 DAKİKA 1-1 BİTTİ

Tunus, maçın 88. dakikasında Firas Chaouat'ın golüyle 1-0 öne geçerken Mali, 90+6 dakikada penaltıdan Lassine Sinayoko'nun golüyle 1-1 eşitliği yakaladı ve maçın normal süresi de bu skorla sona erdi.

Senegal geri döndü: Çeyrek finale yükseldiSenegal geri döndü: Çeyrek finale yükseldi

PENALTILARDA GÜLEN MALİ

Uzatmalarda da eşitlik bozulmazken penaltılarda rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Mali, çeyrek finale adını yazdırdı.
Mali'de Woyo Coulibaly, 26. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Mali kadrosunda Fenerbahçe'den Dorgeles Nene ve Beşiktaş'tan El Bilal Toure, Tunus kadrosunda ise Kasımpaşa'dan Adem Arous ve Mortadha Ben Ouanes bulunurken bu 4 oyuncu da maça yedek başladı.
Mali'de Nene, 57. dakikada oyuna dahil olurken Toure ise 90+2. dakikada oyuna alındı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Spor
Burak Yılmaz tarih verdi
Burak Yılmaz tarih verdi
Galatasaray Icardi'nin isteğini kabul etti: Yeni maaşı ortaya çıktı
Galatasaray Icardi'nin isteğini kabul etti: Yeni maaşı ortaya çıktı
Sakaryaspor 15 haftada 13 maç ceza alan Caner Erkin kararını verdi
Sakaryaspor 15 haftada 13 maç ceza alan Caner Erkin kararını verdi