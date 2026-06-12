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Su - Bahar: Oldu mu şimdi kızlar!

2026 Volleyball World Beach Pro Tour Challenge Alanya Etabı'nda ikinci gün sona erdi. Temsilcilerimiz Su Şimdim ve Bahar Doğan turnuvaya veda etti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Su - Bahar: Oldu mu şimdi kızlar! - Fotoğraf: 1
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Alanya Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Dünya Voleybol Federasyonu (FIVB) iş birliğinde Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen 2026 Volleyball World Beach Pro Tour Challenge Alanya Etabı'nda ikinci gün sona erdi.

Su - Bahar: Oldu mu şimdi kızlar! - Fotoğraf: 2
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Ana tablo karşılaşmalarıyla devam eden turnuva, 14 Haziran Pazar günü oynanacak final karşılaşmalarının ardından sona erecek.

Su - Bahar: Oldu mu şimdi kızlar! - Fotoğraf: 3
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Millilerimizin ikinci günün ardından aldığı sonuçlar şu şekilde:

Su - Bahar: Oldu mu şimdi kızlar! - Fotoğraf: 4
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Su Şimdim / Bahar Doğan – Sophie Bukovec / Lea Monkhouse (Kanada) : 0-2 (14-21, 10-21)

Su Şimdim / Bahar Doğan – Katerina Pavelkova / Anna Pavelkova (Çekya) : 0-2 (4-21, 14-21)

Su - Bahar: Oldu mu şimdi kızlar! - Fotoğraf: 5
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Yusuf Özdemir / Batuhan Kuru – Samuel Schachter / Jonathan Pickett (Kanada) : 0-2 (17-21, 16-21)

Su - Bahar: Oldu mu şimdi kızlar! - Fotoğraf: 6
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Alınan sonuçların ardından kadınlar kategorisindeki temsilcilerimiz Su Şimdim ve Bahar Doğan turnuvaya veda etti.

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