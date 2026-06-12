Su - Bahar: Oldu mu şimdi kızlar!
2026 Volleyball World Beach Pro Tour Challenge Alanya Etabı'nda ikinci gün sona erdi. Temsilcilerimiz Su Şimdim ve Bahar Doğan turnuvaya veda etti.
Alanya Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Dünya Voleybol Federasyonu (FIVB) iş birliğinde Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen 2026 Volleyball World Beach Pro Tour Challenge Alanya Etabı'nda ikinci gün sona erdi.
Ana tablo karşılaşmalarıyla devam eden turnuva, 14 Haziran Pazar günü oynanacak final karşılaşmalarının ardından sona erecek.
Millilerimizin ikinci günün ardından aldığı sonuçlar şu şekilde:
Su Şimdim / Bahar Doğan – Sophie Bukovec / Lea Monkhouse (Kanada) : 0-2 (14-21, 10-21)
Su Şimdim / Bahar Doğan – Katerina Pavelkova / Anna Pavelkova (Çekya) : 0-2 (4-21, 14-21)
Yusuf Özdemir / Batuhan Kuru – Samuel Schachter / Jonathan Pickett (Kanada) : 0-2 (17-21, 16-21)
Alınan sonuçların ardından kadınlar kategorisindeki temsilcilerimiz Su Şimdim ve Bahar Doğan turnuvaya veda etti.