Halk TV Spor Su - Bahar: Oldu mu şimdi kızlar!

Su - Bahar: Oldu mu şimdi kızlar! 2026 Volleyball World Beach Pro Tour Challenge Alanya Etabı'nda ikinci gün sona erdi. Temsilcilerimiz Su Şimdim ve Bahar Doğan turnuvaya veda etti.

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