Stuttgart'ın hocasından Fenerbahçe itirafı

Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness, Fenerbahçe'ye 1-0 yenildikleri maçtan sonra itirafta bulundu ve "Fenerbahçe'ye karşı İstanbul'da oynamak zor" dedi.

Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenildikleri maçtan sonra itirafta bulundu. Hoeness, "Fenerbahçe'ye karşı İstanbul'da oynamak çok zor" dedi.

Hoeness, basın toplantısında şunları söyledi:

"Mağlubiyetin üzüntüsünü yaşıyoruz. Zaman zaman maçın gidişatını lehimize çevirme şansımız oldu. Değişiklikler yaptık ancak Basel maçındakine benzer bir sonuç ortaya çıktı. Takımımıza teşekkür ediyorum. İyi bir performans sergilediler. Yoğun istekle oynadılar. Bu stattan başımız dik şekilde ayrılıyoruz ve bundan dolayı memnunum. Cesur bir oyun sergiledik. Anlayamadığım bir penaltı pozisyonu oldu. Fenerbahçe'nin penaltısı haklı olarak verildi. Bizim penaltımız iptal edildi. VAR'a gidildi. Bizim gördüğümüz kesin bir temas vardı. Bu pozisyonun devamında oyunu arka planda kurup ilerlemek istedik fakat istediğimiz sonucu alamadık.

"ATMOSFER TAKIMA YANSIDI"

Bugün daha fazlası olabilirdi ve beklentimiz de bu yöndeydi. Fenerbahçe'ye karşı İstanbul'da oynamak zor. 3 puanı önden kazanmış gibi planlamak da doğru olmaz. Bugünkü atmosfer takıma yansıdı. Yüksek kalitede bir maç oldu. Baskısı, heyecanı, tutkusu yoğundu. Fenerbahçe'ye bu sebeple saygı göstermemiz gerekiyor. Bizden 1 gol fazla attılar. Fenerbahçe takımıyla ve taraftarıyla bugünü yönetebildi. Bugünden ders çıkarmamız gerekiyor. Son 15 dakikadaki oyunumuzla daha çok pozisyon elde edebilirdik. Oyunu belki biraz daha erken açmalıydık."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

