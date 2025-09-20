Stoilov: Beşiktaş tehlikeli bir takım!

Yayınlanma:
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Beşiktaş'ı 3-0 yendikleri maçtan sonra "Beşiktaş gerçekten tehlikeli bir takım" dedi.

Beşiktaş'ı 3-0 yenen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Stoilov, farklı kazanmalarına rağmen Beşiktaş'ın tehlikeli bir takım olduğunu ileri sürerek, şunları söyledi:

"Akıllı oynadık. İlk golü ardından ikinci golü de hızlı bulduk ve bu bizim stratejimizde bazı değişikliklere gitmemize yol açtı. Bu dakikadan itibaren daha fazla orta alanı kapatarak orada rakibe fırsat vermeyerek oynamaya başladık. Kontra atakları kovaladık. Hızlı santraforlarımızı kullanmak istedik ve bu plan işe yaradı.

Beşiktaş gerçekten tehlikeli bir takım ve 1 saniye bile orada konsantrasyonumuzu kaybederseniz hemen tehlikeye yaratabiliyorlar. Hemen kalenizde golü görmenize neden olabiliyor. Bütün maç boyunca çok iyi organize olmaya ve alanları çok iyi kapatmaya çalıştık.

Kesinlikle bizim potansiyelimiz bunun çok daha üzerinde ve bunu yapabiliriz. Özellikle topla çok daha iyi şeyler yapabiliriz. Aynı zaman fiziksel olarak çok daha iyi olabileceğimize inanıyorum ve daha önce de belirttiğim gibi bazı pozisyonlarda özellikle rekabeti arttırmamız gerekiyor. Bazı oyuncularımızın formlarını arttırmaları gerekiyor. Farklı bir tarzımız var. Bizim futbol tarzımız daha agresif ve baskıya dayalı, dinamik. Bütün seçimlerimizi buna göre yapıyoruz ve bu futbol tarzının özellikle Türkiye'de birçok takıma karşı sıkıntı yarattığını düşünüyorum."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

