Stefan Kuntz Almanya'da da yapamadı

A Milli Futbol Takımı’nın eski teknik direktörü Alman Stefan Kuntz, ailevi sebeplerden dolayı Bundesliga ekibi Hamburg’daki sportif direktörlük görevinden ayrıldı.

Kulüpten yapılan resmi duyuruda, “63 yaşındaki Kuntz, ailevi nedenlerle kulübün denetleme kurulundan sözleşmesinin 31 Aralık 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere derhal feshedilmesini istemişti. Denetleme kurulu da bu talebi kabul etti.” ifadeleri yer aldı.

VEDA MESAJI YAYILADI

Alman teknik adam Kuntz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

Bazen futboldan daha önemli şeyler vardır.

Benim için de durum şu anda böyle.

Bu konuda daha fazla bir şey söylemek istemiyorum ve bunun saygı duyulmasını rica ediyorum.

HSV’ye harika bir buçuk yıl için teşekkür ediyorum.

Takımlara ve tüm ofis çalışanlarına gelecek için en iyisini diliyorum.

KUNTZ'UN KARNESİ: