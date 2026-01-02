Stefan Kuntz Almanya'da da yapamadı

Yayınlanma:
Bir dönem A Milli takımı çalıştıran ancak başarısız sonuçlar nedeniyle sözleşmesi feshedilen Stefan Kuntz Hamburg’dan ayrıldı. Alman çalıştırıcı, "Futboldan daha önemli şeyler var" diyerek vedasını duyurdu.

A Milli Futbol Takımı’nın eski teknik direktörü Alman Stefan Kuntz, ailevi sebeplerden dolayı Bundesliga ekibi Hamburg’daki sportif direktörlük görevinden ayrıldı.
Kulüpten yapılan resmi duyuruda, “63 yaşındaki Kuntz, ailevi nedenlerle kulübün denetleme kurulundan sözleşmesinin 31 Aralık 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere derhal feshedilmesini istemişti. Denetleme kurulu da bu talebi kabul etti.” ifadeleri yer aldı.

VEDA MESAJI YAYILADI

Alman teknik adam Kuntz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:
Bazen futboldan daha önemli şeyler vardır.
Benim için de durum şu anda böyle.
Bu konuda daha fazla bir şey söylemek istemiyorum ve bunun saygı duyulmasını rica ediyorum.
HSV’ye harika bir buçuk yıl için teşekkür ediyorum.
Takımlara ve tüm ofis çalışanlarına gelecek için en iyisini diliyorum.

kuntz1.jpg

KUNTZ'UN KARNESİ:

  • Kuntz, Hamburg’daki görevine Mayıs 2024’te başlamıştı.
  • 2021-2023 yılları arasında Türkiye A Milli Takımı’nı çalıştırmıştı.
  • Hamburg, Bundesliga’da oynadığı 15 maçta 16 puan toplayarak 13. sırada yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

