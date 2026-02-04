Son 3 maçını da kazanan Çorum FK TFF'den gelen haberle şoke oldu

TFF 1. Lig'de zirve yarışında yer alma mücadelesi veren Çorum FK'ya Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kötü haber geldi.

Çorum FK, Erzurumspor ve Amedspor maçlarındaki 1-0'lık yenilgilerin ardından üst üste 3 galibiyet alarak TFF 1. Lig'de 41 puanla 4. sıraya kadar çıkmıştı.

Çorum FK gençleri hükmen galip ilan edildi

Ligin ilk sırasındaki Amedspor'un 46, ikinci Erzurumspor'un 45, üçüncü Esenler Erokspor'un 44 puanı bulunuyor.

Çorum temsilcisi Adana Demirspor'u 4-1, deplasmanda Sarıyer'i 2-1, son hafta ise kendi sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.

TFF ÇORUM FK'YI PFDK'YA SEVK ETTİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Çorum FK'yı Ankara Keçiörengücü maçındaki olaylar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelerde yer verildi:

"ARCA ÇORUM FK Kulübü’nün 31.01.2026 tarihinde oynanan ARCA ÇORUM FK-EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Ceza çıkması halinde Çorum FK'nın Tahkim Kurulu'na itiraz etmesi bekleniyor.