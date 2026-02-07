Sivasspor'u yendiler çılgınlar gibi sevindiler

Yayınlanma:
TFF 1. Lig'de Sarıyer, Sivasspor'u tek golle devirdi. Sarıyerli futbolcular maç sonunda galibiyeti çılgınlar gibi sevinerek kutladı.

TFF 1. Lig'de 24. hafta maçında Sarıyer, sahasında Sivasspor'u 1-0 yendi.
Maçın tek golünü 61. dakikada Camara attı.
Sivasspor, bu galibiyetle düşme hattından uzaklaşarak rahat nefes aldı.

Sivasspor Amedspor maçının VAR hakemleriyle ilgili ortalığı karıştıracak iddiaSivasspor Amedspor maçının VAR hakemleriyle ilgili ortalığı karıştıracak iddia

Sarıyerli futbolcular karşılaşma sonrası galibiyeti taraftarlarıyla birlikte kutladı.

SARIYER-SİVASSPOR: 1-0

Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Sezgin Çınar, Egemen Savran
SMS Grup Sarıyer: Furkan Akyüz, Cebrail Karayel (Dk. 65 Dembele), Metehan Mert, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Hasan Emre Yeşilyurt, Kulasin (Dk. 90+1 Eşref Korkmazoğlu), Silva, Regattin (Dk. 83 Traore), Camara (Dk. 90+1 Fethi Özer), Eze (Dk. 84 Oğuzhan Yılmaz)
Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Mert Çelik (Dk. 68 Bekir Böke), Appindangoye, Emirhan Başyiğit, Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Malle (Dk. 68 Okoronkwo), Charisis (Dk. 86 Avramovski), Cihat Çelik (Dk. 78 Badji), Ethemi (Dk. 68 Kamil Fidan), Manaj
Gol: Dk. 61 Camara (SMS Grup Sarıyer)
Kırmızı kart: Dk. 80 Hasan Emre Yeşilyurt (SMS Grup Sarıyer)
Sarı kartlar: Dk. 34 Charisis, Dk. 52 Manaj (Özbelsan Sivasspor), Dk. 89 Ömer Bayram (SMS Grup Sarıyer)
(AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

