TFF 1. Lig'de liderliğini sürdüren Amedspor'da Pendikspor maçı hazırlıkları sürerken, teknik direktör Sinan Kaloğlu, şampiyonluk formülünü açıkladı.

Kaloğlu, Tigrishaber'den Şehmus Kızılaslan'ın haberine göre; cumartesi günü Pendikspor'la deplasmanda oynayacakları maçı mutlaka kazanmaları gerektiğini söyledi.

Pendikspor'un zorlu bir rakip olduğunu vurgulayan Kaloğlu, sonraki Sarıyer ve Sakaryaspor maçlarının da önemli olduğunu ifade etti.

Kaloğlu, "Önümüzde üç zorlu maç var. Pendikspor Play-Off hattında yer alıyor. Sarıyer ve Sakaryaspor ise kümede kalma mücadelesi veriyor. Bu nedenle bu maçların tamamı final niteliğinde” dedi.

"ARTIK HER MAÇ FİNAL"

Ligde artık kolay maç kalmadığını vurgulayan Sinan Kaloğlu, “Bu saatten sonra oynayacağımız her karşılaşma final havasında geçecek. Puan kaybetme lüksümüz yok. Şampiyonluk yolunda güçlü rakiplerimiz var. Lider olmak zor ama zirvede kalmak daha zor” ifadelerini kullandı.

Kaloğlu, "Sezon sonunda o kupayı bu muhteşem taraftarımıza hediye etmek istiyoruz. Süper Lig yolunda her zaman yanımızda oldular” diye konuştu.