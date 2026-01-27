Sinan Engin FCSB Fenerbahçe maçının sonucunu duyurdu

Sinan Engin FCSB Fenerbahçe maçının sonucunu duyurdu
Yayınlanma:
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin FCSB ile karşılaşacağı maçı değerlendiren Sinan Engin, ''Fenerbahçe her türlü kazanır'' dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 8. hafta mücadelesinde Romanya ekibi FCSB ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
29 Ocak Perşembe günü oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak.
FCSB - Fenerbahçe maçını Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Nenad Minakovic yönetecek.
Minakovic'in yardımcılıklarını Nikola Borovic ve Bosko Bozovic yapacak.

2024/11/08/hbfb.jpg
Dördüncü hakem isa Milan Mitic olacak.
Mücadelenin VAR hakemi ise Momcilo Markovic olarak belirlendi.

FENERBAHÇE'NİN DURUMU

Temsilcimiz, Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 11 puanla 18. sırada yer alıyor.
FCSB ise 6 puanla 29. sırada bulunuyor.

SİNAN ENGİN'DEN MAÇ TAHMİNİ

Sinan Engin, FCSB - Fenerbahçe maçına dair tahminde bulundu.
Engin, ''Fenerbahçe her türlü kazanır'' sözleriyle sarı-lacivertlilerin karşılaşmadan galip ayrılacağını ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

