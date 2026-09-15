Sezon başladı stadı kazıldı: Zemine metrelerce boru döşendi

3 5

ÇALIŞMALAR YERİNDE İNCELENDİ

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, stattaki çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda devam ettiğini aktaran Kılıç, “Muş Şehir Stadyumu’muzda alttan ısıtma sistemimizin en önemli aşamalarından biri olan ısıtma borularının döşenmesine başladık. Kullanılan borular uzun ömürlü ve saha koşullarına uygun ithal ürünlerdir. Boruların döşenmesinin ardından çim serimine geçeceğiz. Ekiplerimiz çalışmalarını yoğun ve titiz bir şekilde sürdürüyor” dedi.