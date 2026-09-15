Sezon başladı stadı kazıldı: Zemine metrelerce boru döşendi
TFF 2. Lig ekibinin stadı sezon başlamasıyla birlikte kazıldı ve zemine metrelerce boru döşendi. Stadın hazır olacağı tarih ise belli oldu.
TFF 2. Lig ekibi Muş Spor’un stadı Muş Şehir Stadyumu için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Kış şartlarının ağır geçtiği şehirde futbol maçlarının daha sağlıklı oynanması adına yapılan projede, saha zeminine özel ısıtma borularının döşenme çalışmalarına başlandı.
SEZON BAŞLADI STAT KAZILDI
TFF 2. Lig’de sezon başlamasına rağmen Muş Şehir Stadyumu kazıldı ve zemine metrelerce boru döşendi.
Muş’a getirilen uzun ömürlü ithal ısıtma boruları, ekipler tarafından zemine yerleştirildi.
Boruların döşenmesi sonrası saha içinde hızlı bir şekilde çim serimine başlanması hedefleniyor.
ÇALIŞMALAR YERİNDE İNCELENDİ
Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, stattaki çalışmaları yerinde inceledi.
Çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda devam ettiğini aktaran Kılıç, “Muş Şehir Stadyumu’muzda alttan ısıtma sistemimizin en önemli aşamalarından biri olan ısıtma borularının döşenmesine başladık. Kullanılan borular uzun ömürlü ve saha koşullarına uygun ithal ürünlerdir. Boruların döşenmesinin ardından çim serimine geçeceğiz. Ekiplerimiz çalışmalarını yoğun ve titiz bir şekilde sürdürüyor” dedi.
7. HAFTA MAÇI MUŞ’TA OYNANACAK
Saha çalışmalarının planlanan takvim içinde bitmesi durumunda Muş Şehir Stadyumu’nun yeniden maçlara açılması bekleniyor.
Çim seriminin ardından hava koşullarına bağlı olarak stadın 2. Lig’in 7. haftasında oynanacak maçın Muş’ta yapılması planlanıyor.
Muş Spor, TFF 2. Lig’de oynadığı 2 maçta da kaybetmedi ve 1 galibiyet ile 1 beraberlik alarak 4 puan topladı.