Sergen Yalçın izin vermedi
Yayınlanma:
Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Beşiktaş, çalışmalarına ara vermeden başladı.Sitemizi Haberler'de takip edin
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cuma günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular kondisyon ve taktik çalıştı.
YENİLENDİLER
Ligde dün oynanan RAMS Başakşehir maçında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı.
Diğer futbolcular ise ısınma koşularıyla başladıkları idmanı, pas çalışması ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla noktaladı.
JOTA SILVA İLK ANTRENMANINA ÇIKTI
Öte yandan, siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Jota Silva, takımla ilk antrenmanına çıktı.
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...