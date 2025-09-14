Sergen Yalçın izin vermedi

Sergen Yalçın izin vermedi
Yayınlanma:
Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Beşiktaş, çalışmalarına ara vermeden başladı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cuma günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular kondisyon ve taktik çalıştı.

YENİLENDİLER

Ligde dün oynanan RAMS Başakşehir maçında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı.

Diğer futbolcular ise ısınma koşularıyla başladıkları idmanı, pas çalışması ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla noktaladı.

JOTA SILVA İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Öte yandan, siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Jota Silva, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Spor
Fenerbahçe mi Trabzonspor mu? Dev maçın ilk 11'leri belli oldu
Fenerbahçe mi Trabzonspor mu? Dev maçın ilk 11'leri belli oldu
Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'dan ne istediğini açıkladı
Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'dan ne istediğini açıkladı
Büşra Işıldar dünya ikincisi oldu
Büşra Işıldar dünya ikincisi oldu