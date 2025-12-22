Kocaelispor'un santrforu Serdar Dursun ameliyat oldu.

34 yaşındaki futbolcu, Kocaelispor'a sezon başında transfer olmuştu.

Geçen sezonun ilk yarısını Alanyaspor'da, ikinci yarısını ise kiralık olarak İran'ın Persepolis takımında geçiren Serdar Dursun, 29 maçta forma giymiş, 5 kez de fileleri havalandırmıştı.

Serdar Dursun karara inanamadı

Kocaelispor, Serdar Dursun'u sezon başında kadrosuna katmıştı.

Serdar Dursun, yeşil siyahlı formayı 12 maçta giyerken, 2 de gol attı.

SERDAR DURSUN MENİSKÜS AMELİYATI OLDU

Kocaeli Barış Gazetesi'nin haberine göre Bruno Petkovic’in yokluğunda gol yollarında etkili olan Serdar Dursun sağ ayağından menisküs ameliyatı oldu.

Serdar Dursun’un ikinci yarının ilk maçına yetişmesinin beklendiği bildirildi.

Kocaelispor ligin ikinci yarısında evinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.