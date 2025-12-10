Serdal Adalı'ya kötü haber: Abdullah Kavukçu da var

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

PFDK'ya sevk edilen kulüpler şunlar:

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Kocaelispor.

SERDAL ADALI VE ABDULLAH KAVUKÇU DA SEVK EDİLDİ

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları gerekçesiyle PFDK'ye gönderildi.

Kurul, ikas Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız'ı ise talimatlara aykırı hareketi nedeniyle disipline yolladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serikspor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Eminevim Ümraniyespor, İmaj Altyapı Vanspor ve Arca Çorum FK de farklı sebeplerle kurula sevk edildi.

Ayrıca Manisa FK ile oynanan maçta kırmızı kart gören İmaj Altyapı Vanspor formasını giyen Lucas Africo, kural dışı hareketinden dolayı kurula gönderildi.