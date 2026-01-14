Serdal Adalı el freni çekti

Serdal Adalı el freni çekti
Yayınlanma:
Milli futbolcu Salih Özcan’ın yıllık 4 milyon euro maaş ve imza parası talebi, Beşiktaş yönetimi tarafından kabul edilmedi. Görüşmeler şimdilik askıya alındı.

Beşiktaş, uzun süredir gündeminde olan Salih Özcan için yürüttüğü transfer görüşmelerini dondurdu.
Siyah - Beyazlı yönetim, oyuncunun talep ettiği yüksek maliyetli sözleşmeyi onaylamadı.
Salih'in, Beşiktaş’tan yıllık 4 milyon euro maaş ve aynı miktarda imza parası istediği ifade edildi.
Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu, bu rakamları kabul etmeyerek süreci durdurma kararı aldı.2024/11/08/hbbjk.jpg

DORTMUND İLE İLERLEME SAĞLANAMADI

Beşiktaş, 3.5 yıllık kontrat üzerinden görüşmelerini sürdürürken, oyuncunun Borussia Dortmund ile olan sözleşmesinin bitmesine 6 ay kaldığı için bonservis konusunu Özcan’ın çözmesini talep etmişti. Ancak Dortmund ile yapılan temaslarda ilerleme sağlanamadı.

salihoozcan.webp

ALTERNATİFLERE YÖNELDİLER

Siyah - Beyazlılar, orta saha takviyesi için alternatif isimlerle görüşmelerine devam ediyor. Salih Özcan dosyası ise şimdilik rafa kaldırıldı.

4 MAÇTA 21 DAKİKA

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla yalnızca 4 maçta 21 dakika süre bulabilen Salih Özcan, beklentilerin uzağında kaldı.

