Serdal Adalı el freni çekti

Beşiktaş, uzun süredir gündeminde olan Salih Özcan için yürüttüğü transfer görüşmelerini dondurdu.

Siyah - Beyazlı yönetim, oyuncunun talep ettiği yüksek maliyetli sözleşmeyi onaylamadı.

Salih'in, Beşiktaş’tan yıllık 4 milyon euro maaş ve aynı miktarda imza parası istediği ifade edildi.

Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu, bu rakamları kabul etmeyerek süreci durdurma kararı aldı.

DORTMUND İLE İLERLEME SAĞLANAMADI

Beşiktaş, 3.5 yıllık kontrat üzerinden görüşmelerini sürdürürken, oyuncunun Borussia Dortmund ile olan sözleşmesinin bitmesine 6 ay kaldığı için bonservis konusunu Özcan’ın çözmesini talep etmişti. Ancak Dortmund ile yapılan temaslarda ilerleme sağlanamadı.

ALTERNATİFLERE YÖNELDİLER

Siyah - Beyazlılar, orta saha takviyesi için alternatif isimlerle görüşmelerine devam ediyor. Salih Özcan dosyası ise şimdilik rafa kaldırıldı.

4 MAÇTA 21 DAKİKA

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla yalnızca 4 maçta 21 dakika süre bulabilen Salih Özcan, beklentilerin uzağında kaldı.