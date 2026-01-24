Semih Kılıçsoy attı: Cagliari yendi

Serie A'nın 22. haftasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Cagliari, Semih Kılıçsoy'un 31. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı.

SEMİH ÜÇÜNCÜ GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla Cagliari'ye kiralanan milli futbolcu, Serie A'da üçüncü golünü attı.

Cagliari, 47. dakikada Marco Palestra'nın golüyle farkı ikiye çıkarırken Fiorentina, 74. dakikada Marco Brescianini'nin golüyle farkı bire indirdi. Maçta başka gol olmayınca Cagliari, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Cagliari, puanını 25 yaptı ve maç fazlasıyla 11. sıraya yükseldi.

Fiorentina ise 17 puanda kalarak 18. sıraya geriledi.

İKİ TAKIMIN GELECEK MAÇLARI

Cagliari, Serie A'nın gelecek haftasında sahasında Hellas Verona'yı ağırlayacak.

Fiorentina ise Napoli deplasmanına çıkacak.