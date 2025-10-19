Selimiye Losta Spor sezonu galibiyetle açtı

Muğla 1. Amatör B Grubu ilk hafta maçında Selimiye Losta Spor ile Günlükbaşı Spor ile karşı karşıya geldi.

KAZANAN SELİMİYE LOSTA SPOR

Marmaris Şehir Stadı’nda oynanan mücadelede Selimiye Losta Spor sahadan 2-0’lık üstünlükle ayrılmayı başardı. Teknik Direktör Zafer Kocagöz ve öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Hüseyin ve 57. dakikada Tevfik kaydetti.

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Karşılaşmanın ardından bir açıklama yapan Selimiye Losta Spor Kulübü Başkanı Cumhur Kaya, performanslarını artırarak yola devam edeceklerini vurguladı. Cumhur Kaya ayrıca hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getirdi.

FİKSTÜR

Ligin bir sonraki haftasında Selimiye Losta Spor deplasmanda Bozburun Belediyespor ile karşılaşacak. Günlükbaşı Spor ise Dalaman Belediye Gençlik Spor'u konuk edecek.