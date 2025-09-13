Selçuk Şahin'den Galatasaray itirafı

Süper Lig’in 5. haftasında Eyüpspor, kendi sahasında konuk ettiği Galatasaray’a 2-0 mağlup oldu. Mücadele sonrası Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, hem maçın teknik detaylarını hem de takımının geleceğine dair önemli mesajlar verdi.

"MOBİL BİR TAKIM"

Karşılaşmayı değerlendiren Şahin, rakip takımın oyun yapısına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

Önce Galatasaray’ı tebrik ediyorum.

Oyunun karşılama bölümünde iyi işler yaptık, özellikle ilk yarıda fırsat vermedik.

Galatasaray mobil bir takım, top bizdeyken daha iyi oynayabilirdik.

Şahin, Galatasaray’ın hücum gücünü değerlendirirken Icardi ve İlkay’ın sahada olmasının baskı gücünü azalttığını, Osimhen, Barış ve Lemina gibi isimlerin ise daha yüksek baskı potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Galatasaray kazanıyor ama...

"FARKLI OLABİLİRDİ"

Eyüpspor’un savunma arkasına yaptığı çalışmaların karşılığını alamadığını belirten Şahin, “1-2 pozisyon yakaladık ama doğru pası bulamadık. Büyük takımlara karşı oynarken hata yapma lüksünüz yok, çünkü hemen cezalandırıyorlar” dedi.

"KAZANMAK KOLAY DEĞİL" İTİRAFI

Sezonun ilk 5 haftasında zorlu rakiplerle karşılaştıklarını hatırlatan Şahin, takımının mücadele gücünden memnun olduğunu belirtti ve “Her maç zor bu ligde, kazanmak kolay değil. Artık kazanarak yukarılara çıkacak bir Eyüpspor yaratmak istiyoruz” diyerek taraftara umut verdi.