Selçuk İnan'ın yerine kulübeye geçecek isim belli oldu
Kocaelispor’da teknik direktör Selçuk İnan, Trabzonspor karşısında gördüğü 4 sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Bu nedenle tecrübeli teknik adam Samsunspor karşılaşmasında saha kenarında yer alamayacak.
OLCAN ADIN BAHİS CEZASI ALDI
İnan’ın yardımcıları arasında bulunan Olcan Adın, aldığı hak mahrumiyeti cezası nedeniyle Samsunspor maçında kulübede olamayacak. Böylece Kocaelispor’un teknik ekibinde iki önemli isim saha kenarında bulunamayacak.
VOLKAN KAZAK GÖREV YAPACAK
Bu kritik karşılaşmada saha kenarında görev alacak isim, yardımcı antrenör Volkan Kazak olacak. Kazak’ın, Samsunspor deplasmanında takımın saha içi yönetimini üstlenmesi bekleniyor.
METİN ÖZKAN CEZALI
Kocaelispor’da sportif direktör Metin Özkan, Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Samsunspor deplasmanında yedek kulübesinde yer alamayacak. Özkan karşılaşmayı tribünden takip etmek zorunda kalacak.
SERKAN BOZBAĞ KULÜBEYE
Özkan’ın yokluğunda saha kenarında görev alacak isim, futbol şube sorumlularından Serkan Bozbağ olacak. Bozbağ, Samsun’da oynanacak mücadelede kulübede takımı yönlendirecek.
Metin Özkan, ligin ilk yarısında oynanan Fenerbahçe maçında da kırmızı kart görmüş ve sonrasında Kasımpaşa karşılaşmasını tribünden izlemek zorunda kalmıştı. Benzer şekilde Kayserispor maçında da kulübede yer alamamıştı.