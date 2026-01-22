Selçuk İnan'ın yerine kulübeye geçecek isim belli oldu

Süper Lig'de kritik Samsunspor deplasmanına çıkacak Kocaelispor'da Selçuk İnan'ın yerine geçecek isim belli oldu. Kocaelispor’da Samsunspor mücadelesinde kulübede Volkan Kazak yer alacak. Sportif direktör olarak da Serkan Bozbağ kenarda olacak.