Selçuk İnan'dan Burak Yılmaz itirafı

Yayınlanma:
Kocaelispor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti. Selçuk İnan iddialı konuştu.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Selçuk İnan, Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, milli maç arasının kendileri için avantaj olduğunu, bu süreçte takıma katılan ve takımdan ayrılan oyuncuların bulunduğunu söyledi.

İnan, bugün itibarıyla yeni oyuncularla takım antrenmanı yapabileceklerini belirterek, "Bugün hepsi antrenmana çıkıyor. Artık beraber çalışıyor olmak bizim için avantaj. İstediğimiz oyunculardı. Önemli oyuncular transfer ettiğimizi düşünüyorum. En azından geldikleri ligler önemli." dedi.

Transfer sürecinde zaman zaman gecikmeler yaşandığını ancak herkesin iyi niyetle yoğun şekilde çalıştığını vurgulayan İnan, harcama limitleri nedeniyle oyuncu satmadan transfer yapamadıklarını, giden oyuncuların ardından açılan limitlerle yeni isimleri kadroya kattıklarını ifade etti.

İnan, bu sürecin kolay olmadığını fakat neredeyse tamamladıklarını, belki bir iki transferle dönemi kapatabileceklerini belirterek, transfer sürecinin sona ermesiyle tamamen sahaya odaklanacaklarını dile getirdi.

"Genç oyuncuları Türkiye'ye gelmeye ikna etmek kolay değil"

Önlerinde önemli bir maç olduğuna değinen İnan, şöyle devam etti:

"Tek amacımız, tek hedefimiz istediğimiz 3 puanı artık kazanabilmek. Bugün itibarıyla çalışmalarımız başladı. İnşallah hepimizin istediği, özlediği o 3 puan bu maçla gelir. Gaziantep uzun yıllardır ligde ve tecrübeli birçok oyuncusu var. Bu onların avantajı ama biz de çok önemli bir camiayız, çok önemli oyuncularımız var. Artık deplasman ya da içerisi fark etmeksizin kazanmak istiyoruz. Gidip mücadelemizi vereceğiz, Allah'ın izniyle kazanacağız. Onların avantajlarını, dezavantajlarını çalışacağız. Eksilerini, artılarını analiz edeceğiz. En önemlisi bu maçtan galibiyetle ayrılmak."

Bir basın mensubunun "20 yılı aşkın süredir dostluğunuz bulunan Burak Yılmaz ile karşılaşacaksınız, maç öncesi bir görüşmeniz oldu mu?" sorusunu İnan, "Son dönemlerde birçok arkadaşımla rakip olarak karşılaşıyorum. Sahada beraber mücadele ettiğimiz Arda'yla, Emre'yle, Burak'la hepsiyle milli takımda arkadaşlığımız vardı. Futbol böyle, zaman geçiyor, siz yaşlanıyorsunuz, farklı rollerde oluyorsunuz. Maçtan önce henüz görüşmedik. Burak kendi takımı için mücadele edecek, ben de kendi camiam için mücadele ediyorum. Arkadaşlık ayrı, iş ve saha bambaşka bir şey. Biz çocukluğumuzdan beri bu sahalarda nefes alıyoruz. Bizi mutlu eden, ailemizle mutlu olmamızı sağlayan en önemli yer saha ve kazandığımız anlar. Ben hayata böyle bakıyorum, diğerleri de aynı şekilde bakıyor. Mücadele edeceğiz, iyi olan kazansın." şeklinde yanıtladı.

Birkaç transfer daha yapılması halinde kadronun tamamen hazır olacağını ve transfer döneminin kapanacağını belirten İnan, ligde yeni bir takım olmalarına ve yoğun transfer süreci yaşamalarına rağmen sahada görmek istediğine yakın bir mücadele ve oyun ortaya koyduklarını ancak skor alamamanın üzücü olduğunu dile getirdi.

Birçok oyuncunun takıma katılmasında kendisinin de rolü olduğunu dile getiren İnan, özellikle genç oyuncuları Türkiye'ye ikna etmenin kolay olmadığını, çoğunun Avrupa'da kalmayı tercih ettiğini anlattı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

