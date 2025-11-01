Selçuk İnan: Ucuz penaltı

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Başakşehir maçıyla ilgili olarak "Ucuz penaltıyla maçı kaybettik. Çok üzgünüm" dedi.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Başakşehir'e 1-0 yenildikleri maçla ilgili açıklamalarda bulundu.

İnan, şunları söyledi:

"Mücadeleye iyi başladık. İlk bölümlerde istediğimiz pozisyonları da yakaladık. Maç bize daha yakındı. Kazanabilirdik. Çalıştığımız her şeyi neredeyse sahaya yansıtabildik. Bazen pozisyonları değerlendiremediğinizde maç tehlikeli bir hal alabiliyor. 70. dakikadan sonra oyun dengede giderken aslında beklediğim bir şey oldu. Ucuz penaltıyla maçı kaybettik. Çok üzgünüm."

"İÇİMDE O HİSLERDEN BİRİ VARDI"

İnan, karşılaşmanın 90. dakikasında hakem Batuhan Kolak'ın verdiği penaltı kararıyla ilgili olarak da, "Onlar da insan. Hatalar da yapabilirler. Bazen hisler hataların da önüne geçiyor. Bugün içimde o hislerden biri vardı" ifadelerini kullandı.

Maçın 9. dakikasında Jerome Opoku ile çarpışmasının ardından kafasına "2 sefer" dikiş atılmasına rağmen 85. dakikaya kadar sahada kalan Serdar Dursun ile ilgili soruya Selçuk İnan, "Kendisi ve doktor sıkıntı olmadığını söylediği için oynadı. Oyuncuyu dinlemek gerekiyor. Sahada olmak istedi. Ona teşekkür ederim. Çok karakterli bir oyuncu. Arkadaşlarını yalnız bırakmak istemedi." yanıtını verdi.

"TÜRKİYE'DE FUTBOLDA SAĞLIKLI ORTAM YOK"

Bahis soruşturmasına ilişkin görüşlerini de paylaşan Selçuk İnan, şunları kaydetti:

"Hep umudum var. Olmaya da devam edecek. 30 seneden fazladır bu sahalardayım. Hayatımda çalışmaktan başka hiçbir şey düşünmedim. Başka şeylerin içine girmedim. Futbolun içindeki bu kötülükleri temizlemek bizim görevimiz. Bahis, yanlış kararlar ve niyetler hep konuşuldu. Türkiye'de futbolda sağlıklı bir ortam yok. Bu futbolu temiz tutmak, futbolun oyun olduğunu anlatmak ve mücadelemizi devam ettirmek bizim görevimiz."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

