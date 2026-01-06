Selçuk İnan sonunda itiraf etti: Sıkıntı var

Selçuk İnan sonunda itiraf etti: Sıkıntı var
Yayınlanma:
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, ligin ikinci yarısı öncesi hazırlıklar hakkında bilgi verirken çarpıcı bir de itirafta bulundu.

Kocaelispor, ligin ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdürürken, teknik direktör Selçuk İnan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İnan hazırlıklar hakkında bilgi verirken, sıkıntılarını da söyledi.
Özgür Kocaeli'den Ömer Lütfi Çelik'in haberine göre İnan şunları söyledi:
"Güzel ve yoğun bir kamp dönemi geçiriyoruz. Antrenmanlar ağır geçiyor. Oyuncular bazen şikayet ediyor. Takımın isteğinden, çalışmasından fazlasıyla memnunum. Yarın (Çarşamba) hazırlık maçımız var. Ardından Gaziantep ile oynayacağımız kupa maçı için hazırlıklarımıza devam edeceğiz.

Kocaelispor'dan flaş Selçuk İnan açıklamasıKocaelispor'dan flaş Selçuk İnan açıklaması

Bir takım oluşturmak, sahaya oyun felsefesi getirmek, oyuncuların birbiri ile olan bağlarını bir arada tutmak çok kolay işler değil. Mutlaka bir zaman gerekiyor. Sezon öncesi yeni oyuncular geldi, fiziki açıdan eksik olanlar da vardı, bunların bir şekilde sahaya doğru bir planlama ile yansıtılması için çalışmak gerekiyordu, biz de bunu yaptık. Çok çalıştık, emek verdik, sağ olsunlar oyuncular da bize fazlasıyla yardım etti, fedakarlık yaptı ve sonuç almaya başladık."

"TRANSFER YAPMAK ÇOK KOLAY GÖRÜNMÜYOR"

Selçuk İnan, transfer yapmalarını bekleyen taraftarlara da sonunda itirafta bulunarak, sıkıntılarını anlattı. İnan, şöyle devam etti:
"Sonuçların gelmesinden çok memnunum ama en memnun olduğum şey galibiyetlerin oyuncularımın özgüvenini sağlamaları açısından güzel oldu. Şu an harcama limitlerimizde biraz sıkıntılar var. Nasıl bir yol izleyeceğiz, başkanımızla istişare ediyoruz. Bu çözülse dahi an itibari ile Tarkan gittiği için en fazla bir yerli futbolcu alabiliyoruz. Bir oyuncunun ayrılması halinde yabancı alabiliyoruz. Bunu da limitlere dikkat ederek yapmamız gerekecek. Açıkçası transfer yapmak çok kolay görünmüyor. Uğraşıyoruz, inşallah bir yerli transfer yapabileceğiz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Osimhen milli takımı terk edecek iddiası: Nijerya'da ortalık karıştı
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu
Ne şeker ne tuz! Afiyetle zehirlenmenin en lezzetli yolu
Spor
Osimhen milli takımı terk edecek iddiası: Nijerya'da ortalık karıştı
Osimhen milli takımı terk edecek iddiası: Nijerya'da ortalık karıştı
Fenerbahçe'de Musaba Samsunspor'u 4 dakikada üzdü
Fenerbahçe'de Musaba Samsunspor'u 4 dakikada üzdü