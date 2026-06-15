Şehit polis çocuğu emniyet müdür yardımcısı vücut geliştirme şampiyonu oldu
Bolu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur, Batum'da düzenlenen NPC Worldwide Pro Qualifier yarışmasında kendi kategorisinde birinci oldu. Şehit polis çocuğu olan Uygur, mesai saatleri dışında sürdürdüğü antrenmanlarla hedefine ulaştı.
Bolu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur, Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen NPC Worldwide Pro Qualifier vücut geliştirme yarışmasında kendi kategorisinde birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.
Yoğun emniyet mesaisini spor kariyeriyle harmanlayan Uygur, uluslararası arenada önemli bir başarıya daha imza attı.
HEDEFLERİNE ULAŞTI
Şehit polis çocuğu olan Uygur'un bu zirveye uzanan yolculuğu 2023'te başladı. Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü olan Uygur, o dönem verdiği röportajda ulusal ve uluslararası şampiyonluk hedeflerini açıkça ortaya koymuştu.
Mesai saatleri dışında sürdürdüğü çalışmalar sonunda 2025'te İzmir'deki Dünya Şampiyonası milli takım seçmelerinde kendi kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu ve milli formayı giymeye hak kazandı.
Milli takıma seçilmesinin hemen ardından aynı organizasyon kapsamında uluslararası yarışmaya da katılan Uygur, podyumdan bu kez de birinci olarak indi.
Batum'daki şampiyonluk ise bu başarı serisinin taçlanması oldu.
Görev masasından podyuma uzanan bu olağandışı kariyer, 2023'te belirlenen hedeflerin kararlılıkla takip edilmesinin somut bir örneği olarak tarihe geçti.
Uygur yarışmaya devam edeceğini söyledi.