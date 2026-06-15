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Şehit polis çocuğu emniyet müdür yardımcısı vücut geliştirme şampiyonu oldu

Bolu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur, Batum'da düzenlenen NPC Worldwide Pro Qualifier yarışmasında kendi kategorisinde birinci oldu. Şehit polis çocuğu olan Uygur, mesai saatleri dışında sürdürdüğü antrenmanlarla hedefine ulaştı.

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Şehit polis çocuğu emniyet müdür yardımcısı vücut geliştirme şampiyonu oldu - Fotoğraf: 1
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Bolu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur, Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen NPC Worldwide Pro Qualifier vücut geliştirme yarışmasında kendi kategorisinde birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Şehit polis çocuğu emniyet müdür yardımcısı vücut geliştirme şampiyonu oldu - Fotoğraf: 2
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Yoğun emniyet mesaisini spor kariyeriyle harmanlayan Uygur, uluslararası arenada önemli bir başarıya daha imza attı.

Şehit polis çocuğu emniyet müdür yardımcısı vücut geliştirme şampiyonu oldu - Fotoğraf: 3
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HEDEFLERİNE ULAŞTI

Şehit polis çocuğu olan Uygur'un bu zirveye uzanan yolculuğu 2023'te başladı. Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü olan Uygur, o dönem verdiği röportajda ulusal ve uluslararası şampiyonluk hedeflerini açıkça ortaya koymuştu.

Şehit polis çocuğu emniyet müdür yardımcısı vücut geliştirme şampiyonu oldu - Fotoğraf: 4
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Mesai saatleri dışında sürdürdüğü çalışmalar sonunda 2025'te İzmir'deki Dünya Şampiyonası milli takım seçmelerinde kendi kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu ve milli formayı giymeye hak kazandı.

Şehit polis çocuğu emniyet müdür yardımcısı vücut geliştirme şampiyonu oldu - Fotoğraf: 5
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Milli takıma seçilmesinin hemen ardından aynı organizasyon kapsamında uluslararası yarışmaya da katılan Uygur, podyumdan bu kez de birinci olarak indi.

Şehit polis çocuğu emniyet müdür yardımcısı vücut geliştirme şampiyonu oldu - Fotoğraf: 6
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Batum'daki şampiyonluk ise bu başarı serisinin taçlanması oldu.

Şehit polis çocuğu emniyet müdür yardımcısı vücut geliştirme şampiyonu oldu - Fotoğraf: 7
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Görev masasından podyuma uzanan bu olağandışı kariyer, 2023'te belirlenen hedeflerin kararlılıkla takip edilmesinin somut bir örneği olarak tarihe geçti.

Şehit polis çocuğu emniyet müdür yardımcısı vücut geliştirme şampiyonu oldu - Fotoğraf: 8
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Uygur yarışmaya devam edeceğini söyledi.

Bolu Emniyet
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