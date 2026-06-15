Şehit polis çocuğu emniyet müdür yardımcısı vücut geliştirme şampiyonu oldu

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HEDEFLERİNE ULAŞTI

Şehit polis çocuğu olan Uygur'un bu zirveye uzanan yolculuğu 2023'te başladı. Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü olan Uygur, o dönem verdiği röportajda ulusal ve uluslararası şampiyonluk hedeflerini açıkça ortaya koymuştu.