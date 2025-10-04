Sarıkamış'a suni kar: Kaymak için kar yağması beklenmeyecek

Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi'ne suni karlama sistemi kuruluyor.

Merkezde kayak sezonunun başlaması için artık kar yağışı beklenmeyecek ve bu sayede sezon hem erken başlayacak hem de daha uzun sürecek.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Suni karlamanın son etabını yapmak üzereyiz. Niyetimiz, 24 Kasım itibarıyla pistlerimizle suni karları buluşturmak, bununla ilgili bütün çalışmalarımız tamamlandı. Temennimiz kristal karların daha erken yağması çünkü biliyorsunuz ki kristal kar, dünyada Alpler'de ve Sarıkamış'ta olan bir kar. O yüzden temennimiz burada o karın yağması, kayakseverlerimizin daha iyi bir şekilde karla buluşması.

Karanlık Dere'nin girişine kadar karlama cihazlarını kurduk. Bunun yanında güzel olan başka bir örnek, mobil olarak karlama yapabileceğimiz 8 makine getirdik. Bununla beraber istediğimiz pistleri de bu mobil makinelerle karlayabileceğiz. 1'inci pistte de sona yaklaştık, inşallah en yakın zamanda pistlerimizi açacağız. İstanbul, Ankara'da hava sıcaklığı 20 derecenin üstünde ama bizim burada şu an 5 derecelere kadar düşmüş durumda. Bu gidişle inşallah en yakın zamanda doğal olarak da Sarıkamış karla buluşacak.

"AĞZINA KADAR DOLDURACAĞIZ"

Ocak ayında yani yılbaşında kar yağmadı. Bundan dolayı otellerimizdeki rezervasyonlar ciddi bir şekilde iptal edildi. Bu sene itibarıyla inşallah bu iptaller söz konusu olmayacak. Çünkü dediğimiz gibi göletimizi ağzına kadar dolduracağız, zaten göleti doldurduktan sonra 40 saat içerisinde bütün pistlerimiz karlanmış oluyor.

Bu sezon çok ciddi bir talep olacağının farkındayız. Biz sezonu herhalde Türkiye'de herkesten önce açacağız ve herkesten sonra kapatacağız. Bu bölge içinde çok ciddi bir farklılık oluşturacağına inanıyoruz. Kayakseverlere seslenmek istiyoruz. Şimdiden Sarıkamış'la ilgili planlarını öne çekmeleri çünkü yaz başından beri yabancı misafirlerimiz özellikle çalışmalarımızı duyduktan sonra ciddi bir şekilde talepte bulunmaktalar."