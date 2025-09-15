Santrforsuz kalan TFF 2. Lig ekibi gol arıyor

Santrforsuz kalan TFF 2. Lig ekibi gol arıyor
Yayınlanma:
Güncelleme:
Sıkıntılı günler geçiren İzmir ekibi Altınordu'da ilginç bir detay dikkat çekti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 4 maçta 2 beraberlik, 2 yenilgi alarak düşme hattından kurtulamayan Altınordu, bu periyotta santrforsuz sahaya çıktı. İlk 3 haftadaki Erbaaspor, İskenderunspor (D) ve 24Erzincanspor maçlarında takımın tek santrforu olan 17 yaşındaki Akmal sadece 2 dakika şans bulurken, gönderilme kararı sonrası geçen hafta takıma dönen golcü Keni Var (26), Adana 01 FK deplasmanında yedek soyunup 59'uncu dakikada oyuna girdi.

Beşiktaş harekete geçti: TFF'ye başvuracakBeşiktaş harekete geçti: TFF'ye başvuracak

Transferin son günü imza atan santrfor Serkan Dursun (24) ise kadroda yer almadı.

Kanat ve orta saha oyuncularıyla gol arayan Altınordu, ilk 4 haftada sadece Sercan Demirkıran'la 1 gol atabildi. Kırmızı-lacivertliler son 3 maçta gol sevinci yaşamadı.

LİGİN DİBİNE DEMİR ATTILAR

İzmir ekibi 19 takımlı grupta en az gol atan takım konumunda. İzmir ekibi kupada çarşamba günü Kütahyaspor'a konuk olacak.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

