Samsunspor'un rakibi Kasımpaşa
Yayınlanma:
Güncelleme:
Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Samsunspor, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen Kasımpaşa maçını yarın sahasında oynayacak.

Karşılaşma, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Samsun ekibi, 4 haftada 7 puan topladı.

Sahasında son oynadığı Hesap.com Antalyaspor maçını 2-1 kaybeden Samsun ekibi, Kasımpaşa maçını kazanmak istiyor.

Sakatlığı devam eden Emre Kılınç, Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almazken yeni transferler Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın'ın ilk kez forma giymesi bekleniyor.

Samsun ekibinin ligin 3. haftasındaki Kasımpaşa müsabakası UEFA Avrupa Ligi Play-off karşılaşması nedeniyle ertelenmişti.

Kasımpaşa ise ligin ilk 4 haftasında 1 galibiyet, 3 mağlubiyet sonucunda 3 puan topladı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

