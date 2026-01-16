Samsunspor’un Konferans Ligi rakibi açıklandı
Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Samsunspor Konferans Ligi'nde Shkendija ile eşleşti...
UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda temsilcimiz Samsunspor’un rakibi Kuzey Makedonya ekibi Shkendija oldu.
MAÇ TARİHLERİ DE BELLİ OLDU
İki takım arasındaki karşılaşmalar 19 ve 26 Şubat tarihlerinde oynanacak. Samsunspor Play - Off’ta avantajı elinde tutuyor.
İŞTE SAMSUNSPOR'UN KUPA YOLU
UEFA Konferans Ligi’nde lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24. sıralar arasında yer alan ekipler play-off turunda mücadele ediyor.
Bu turda kazananlar son 16’ya adını yazdırıyor.
SAMSUNSPOR SERİ BAŞI
Temsilcimiz Samsunspor, seri başı olduğu için eşleşmenin rövanşını kendi sahasında oynama avantajına sahip.
- İlk Maç: 19 Şubat 2026 Perşembe – Kuzey Makedonya’da oynanacak.
- Rövanş: 26 Şubat 2026 Perşembe – Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda gerçekleşecek.