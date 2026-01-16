Samsunspor’un Konferans Ligi rakibi açıklandı

Samsunspor’un Konferans Ligi rakibi açıklandı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Samsunspor Konferans Ligi'nde Shkendija ile eşleşti...

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda temsilcimiz Samsunspor’un rakibi Kuzey Makedonya ekibi Shkendija oldu.

MAÇ TARİHLERİ DE BELLİ OLDU

İki takım arasındaki karşılaşmalar 19 ve 26 Şubat tarihlerinde oynanacak. Samsunspor Play - Off’ta avantajı elinde tutuyor.

İŞTE SAMSUNSPOR'UN KUPA YOLU

UEFA Konferans Ligi’nde lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24. sıralar arasında yer alan ekipler play-off turunda mücadele ediyor.
Bu turda kazananlar son 16’ya adını yazdırıyor.

SAMSUNSPOR SERİ BAŞI

Temsilcimiz Samsunspor, seri başı olduğu için eşleşmenin rövanşını kendi sahasında oynama avantajına sahip.

  • İlk Maç: 19 Şubat 2026 Perşembe – Kuzey Makedonya’da oynanacak.
  • Rövanş: 26 Şubat 2026 Perşembe – Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda gerçekleşecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Spor
Kayserispor’un yeni transferi gerçeği öğrenince kaçtı
Kayserispor’un yeni transferi gerçeği öğrenince kaçtı
Trabzonspor'un yıldızı iznini genelkurmay başkanıyla görüşmek için kullandı
Trabzonspor'un yıldızı iznini genelkurmay başkanıyla görüşmek için kullandı