UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda temsilcimiz Samsunspor’un rakibi Kuzey Makedonya ekibi Shkendija oldu.

MAÇ TARİHLERİ DE BELLİ OLDU

İki takım arasındaki karşılaşmalar 19 ve 26 Şubat tarihlerinde oynanacak. Samsunspor Play - Off’ta avantajı elinde tutuyor.

İŞTE SAMSUNSPOR'UN KUPA YOLU

UEFA Konferans Ligi’nde lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24. sıralar arasında yer alan ekipler play-off turunda mücadele ediyor.

Bu turda kazananlar son 16’ya adını yazdırıyor.

SAMSUNSPOR SERİ BAŞI

Temsilcimiz Samsunspor, seri başı olduğu için eşleşmenin rövanşını kendi sahasında oynama avantajına sahip.