Samsunspor'a büyük şok: En az 2 ay yok

Yayınlanma:
Süper Lig ekibi Samsunspor, sakatlık haberiyle sarsıldı. Antrenmanda sakatlanan Emre Kılınç, 10-12 hafta arası sahalardan uzak kalacak.

Samsunspor, kanat oyuncusu Emre Kılınç’ın dün gerçekleştirilen antrenman sırasında sakatlandığını ve 10-12 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

SAĞ BALDIR KAS GRUBUNDAN SAKATLANDI

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Emre Kılınç'ın TFF Süper Kupa yarı final müsabakası hazırlıkları kapsamında dün gerçekleştirilen antrenmanda sağ baldır kas grubundan sakatlandığını, oyuncunun 10-12 hafta sahalardan uzak kalacağının öngörüldüğü ifade edildi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Kulübün sanal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emre Kılınç, TFF Süper Kupa yarı final müsabakası hazırlıkları kapsamında dün gerçekleştirilen antrenmanda sağ baldır kas grubunda (sağ kruris soleus–gastroknemius–Aşil aponeuroz kompleksi) sakatlık yaşamıştır. Oyuncumuza yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri neticesinde, Evre 3 kas yaralanması ile birlikte aponevrozda bütünlük kaybı ve kanama tespit edilmiştir.
evcut bulgular doğrultusunda, oyuncumuzun ortalama iyileşme süresinin 10–12 hafta olması öngörülmektedir. Sağlık ekibimiz, oyuncumuzun tedavisine ivedilikle başlamıştır. Emre Kılınç’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

