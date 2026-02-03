Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım Gana Cumhurbaşkanı'na gitti

Yayınlanma:
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Gana Cumhurbaşkanı Dramani Mahama ile görüştü. Toplantıda Takoradi Limanı'nın gelişimi tartışıldı.

Samsunspor Başkanı ve Yılport Holding CEO’su Yüksel Yıldırım, Gana Cumhurbaşkanı Dramani Mahama ile bir araya geldi.

Ziyarete YILPORT Holding CEO Yardımcısı ve YILPORT ATSL-Takoradi Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çiloğlu da katıldı.

TAKORADİ LİMANI’NIN GELİŞİMİ TARTIŞILDI

Yapılan görüşmede "Batı koridorunun geleceği ve Takoradi Limanı’nın uzun vadeli gelişimi" tartışıldı.

YILPORT’tan konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Toplantı, önemli ulaşım ve denizcilik otoriteleriyle yakın koordinasyon içinde bölgesel bağlantıyı güçlendirmek ve liman rekabetini artırmak için ortak stratejik vizyon, belirlenen sonraki adımlar ve potansiyel yeni yatırımlar üzerine odaklandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

