Samsunspor 6-2 kazandı

Samsunspor, Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında, deplasmanda Aliağa Futbol'u 6-2 mağlup etti. Samsunspor Türkiye Kupası'nda ikinci maçından da galibiyetle ayrılırken, Aliağa Futbol ise 1 puanda kaldı.

Maça hızlı giren Samsunspor, daha 1. dakikada öne geçti. Celil Yüksel'in orta sahadan uzun pasıyla savunmanın arkasına sarkan Moundilmadji, kaleciden sıyrılarak topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

16. dakikada Jarju'nun sağ kanattan ceza sahasına girip pasını Yalçın Kayan'a verdi. Yalçın'ın şutunda kaleci Kubilay'ın müdahalesine rağmen top filelerle buluştu: 0-2.

VAR UYARDI SARI KIRMIZIYA DÖNDÜ

25. dakikada Aliağa Futbol'da Mustafa Saymak orta sahada Moundilmadji'ye yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü ancak hakem Melih Aldemir, VAR uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyip sarı kartını iptal etti ve Saymak'a direkt kırmızı kart gösterdi.

Aliağa, eksik kalmasına rağmen 35. dakikada umutlandı. Mustafa Tahir Babaoğlu'nun şutunu kaleci Posiadala kurtardı. Seken topu önünde bulan Burak Süleyman'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

Ancak 3 dakika sonra fark yine açıldı. Samsunspor atağında Celil Yüksel, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-3.

40. dakikada Celil Yüksel'in pasında Moundilmadji topu bıraktı ve Tahsin Bülbül tamamladı: 1-4.

İKİNCİ YARIDA DA GOLLERE DEVAM

51. dakikada Samsunspor atağında Moundilmadji'nin pası savunmadan sekti, ceza sahası içinde topla buluşan Yalçın Kayan meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 1-5.

77. dakikada Mendes'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada Moundilmadji kafa vuruşunu yaptı, kaleci Kubilay topu çıkardı. Devamında seken topu tamamlayan Polat Yaldır takımını 5 farklı üstünlüğe taşıdı: 1-6.

80. dakikada Aliağa Futbol'un atağında Erhan Kartal'ın sağ kanattan yaptığı ortada kafa vuruşuna çıkan Malik Karaahmet, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-6.

Maç da bu sonuçla tamamlandı.

Stat: Aliağa Atatürk Stadyumu

Hakemler: Melih Aldemir, Osman Gökhan Bilir, Murat Şener

Aliağa Futbol: Kubilay Anteplioğlu, Oktay Kancı, (Dk. 46 Alberk Koç), Hasan Kılıç, Mertcan Açıkgöz (Dk. 46 Harun Kavaklıdere), Burak Süleyman (Dk. 61 Göktuğ Yılmaz), Mustafa Tahir Babaoğlu (Dk. 61 Malik Karaahmet), Mustafa Saymak, Muammer Sarıkaya, Sergen Piçinciol, Kerem Paykoç (Dk. 46 Oğuzhan Yıldırım), Erhan Kartal

Samsunspor: Posiadala, Mendes, Celil Yüksel, Moundilmadji, Tahsin Bülbül (Dk. 46 Deniz Şeker), Tomasson (Dk. 73 Polat Yaldır), Yalçın Kayan (Dk. 73 Muhammet Talha Akyüz), Soner Gönül, Jarju (Dk. 62 Diabate), Satka (Dk. 62 Ceesay) Yunus Emre Çift

Goller: Dk. 1 Moundilmadji, Dk. 16 ve 51 Yalçın Kayan, Dk. 38 Celil Yüksel, Dk. 40 Tahsin Bülbül, Dk. 77 Polat Yaldır (Samsunspor), Dk. 35 Burak Süleyman, Dk. 80 Malik Karaahmet (Aliağa Futbol)

Sarı kartlar: Dk. 41 Tahsin Bülbül (Samsunspor) Dk. 54 Erhan Kartal, Dk. 81 Hasan Kılıç (Aliağa Futbol)

Kırmızı Kart: Dk. 25 Mustafa Saymak (Aliağa Futbol)