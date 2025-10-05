Samsun'da kazanan belli oldu

Yayınlanma:
Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda kazanan Slovenyalı raket Kaja Juvan oldu.

İlk kez düzenlenen Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası sona erdi..

26 ÜLKEDEN 55 KADIN TENİSÇİ MÜCADELE ETTİ

Türkiye Tenis Federasyonu gözetiminde, Green Golf ve Tenis Kulübü tarafından düzenlenen, Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) resmi takviminde yer alan turnuvada, 26 ülkeden 55 profesyonel kadın tenisçi mücadele etti.

TURNUVA FİNAL MAÇIYLA SONA ERDİ

Green Golf ve Tenis Kulübü'nde Samsun Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Karadeniz'de ilk kez yapılan organizasyon final karşılaşmalarıyla tamamlandı.

KAJA JUVAN ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI

Bireyselde Slovenyalı Kaja Juvan, Çek rakibi Nikola Bartunkova'yı 2-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

MADALYALARINI ALDILAR

Sporculara madalyaları protokol üyelerince takdim edildi.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

