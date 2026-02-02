Şampiyonluğa oynayan Bursaspor'u bırakıp küme düşme hattındaki takıma gidiyor

Şampiyonluğa oynayan Bursaspor'u bırakıp küme düşme hattındaki takıma gidiyor
Yayınlanma:
2. Lig'de şampiyonluğa giden Bursaspor'da forma giyen Tunahan Ergül takımdan ayrılıyor. Ergül, 1. Lig'de kümede kalmaya çalışan Sarıyer ile anlaştı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta liderliğini sürdüren Bursaspor’da sürpriz bir ayrılık yaşanmak üzere. Yeşil-beyazlılarda Tunahan Ergül’ün takımdan ayrılmak üzere olduğu doğrulandı.

MUSTAFA ER AYRILIĞI DOĞRULADI

Ayrılık iddialarını doğrulayan Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, gün içerisinde Tunahan Ergül’ün yeni takımına imzayı atacağını duyurdu. Bursa yerel basınında yer alan haberlere göre genç orta saha, 1. Lig ekiplerinden Sarıyer ile anlaşmaya vardı.

547746222-18529844992034925-2900198532914594497-n.jpg

KÜMEDE KALMAK İÇİN MÜCADELE EDİYORLAR

Geride kalan 23 haftada 27 puan toplamayı başaran Sarıyer, 16. sırada bulunuyor. 1. Lig’e bu sezon yükselen Sarıyer, kümede kalmak için mücadele ediyor.

Galatasaray'ı 3-0 yenen Fenerbahçe'den görülmemiş paylaşımGalatasaray'ı 3-0 yenen Fenerbahçe'den görülmemiş paylaşım

23 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Bursaspor formasıyla 23 maça çıkan Tunahan Ergül, bin 257 dakika sahada kaldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

